Mauro Corona cacciato da Cartabianca, la verità di Bianca Berlinguer: io mortificata dalla Rai

Un rapporto di amore e odio, che garantisce anche buoni ascolti. Finito con un incidente che ne ha aperti altri. Parliamo di quello tra Bianca Berlinguer, conduttrice di Cartabianca già a capo del Tg3, e dello scrittore alpinista Mauro Corona, allontanato dal programma dopo un aspro diverbio. La giornalista ha raccontato tutti i retroscena in un'intervista al Corriere della sera in cui rivela che l'ultima telefonata tra lei e Corona è avvenuta "Ieri sera. Questa separazione è stata dolorosa per tutti e due".

Il 22 settembre scorso lo scrittore le diede della "gallina" e la direzione di rete si scusò con il pubblico, in seguito il direttore di Rai 3 Franco Di Mare annullò la collaborazione come ospite fisso a Cartabianca. Decisione che ha fatto arrabbiare la Berlinguer che si sente "mortificata". "In nome dell'offesa al genere femminile, Di Mare si è dimenticato di prendere in considerazione proprio l'opinione della persona che si sarebbe dovuta sentire offesa, che sono io".

Anche perché in passato la giornalista si era ben difesa dalle esuberanze dello scrittore, come quando nel giugno 2019 Corona bevve una birra in diretta e la Berlinguer lo cacciò. "Presi io quella decisione. Poi lo feci ritornare alla fine dell'ultima puntata per scusarsi con il pubblico. Fu una mia scelta sia l'interruzione, che la ripresa". Avrebbe fatto lo stesso anche lo scorso settembre, ma "in nome della presunta tutela del genere femminile è stato un maschio a decidere della gravità dell'offesa e della sanzione, ignorando l'opinione della parte lesa. A fronte di ripetute scuse, pubbliche e private, si è intervenuti di autorità sui contenuti del mio programma, mortificando completamente la mia autonomia. Questo, peraltro, è stato l'unico momento in cui il direttore si è interessato della trasmissione".

La classica pezza peggiore del buco, condita da accuse di sessismo e maschilismo. E Bianca Berlingier spera che la Rete faccia un passo indietro e richiami Corona: "Sarebbe bellissimo".

