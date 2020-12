Messaggi a Briatore, tutte contro la Gregoraci. Perché i social criticano Signorini

Giada Oricchio 05 dicembre 2020 a

Tutte contro Elisabetta Gregoraci al GFVip 5. Nel corso della ventitreesima puntata del reality show, Alfonso Signorini tocca il giallo dei messaggi di Giulia Salemi a Flavio Briatore, ma scatta un aspro rimprovero “Sei al GF, non sono cose becere!” e i social insorgono contro il conduttore.

Nel corso della ventitreesima diretta del GFVip, in onda venerdì 4 dicembre, Alfonso Signorini parte a bomba con la bagatella sui messaggi di Giulia Salemi a Flavio Briatore per una vacanza in Sardegna che non avrebbe voluto pagare: “Il punto centrale della questione è perché mandavi messaggi a un uomo sposato” e la ragazza, che ancora una volta si trova costretta a cancellare un’immagine di sé sbagliata, si difende come può: “Non mi permetterei mai di mancare di rispetto a una donna sposata, io ho conosciuto Flavio tre anni fa e non cinque. Anche tu Alfonso non iniziare! Parlare di queste cose becere in prima serata su Canale 5…”. Signorini va su tutte le furie: “Oh ma hai scelto tu di venire al GF e di non andare al National Enquirer. Moderati! Rispondi: perché li mandavi a lui e non li condividevi anche con la moglie?” e la gieffina: “Perché non avevo avuto modo di conoscere Elisabetta in modo più approfondito”. Ma la Gregoraci scuote il capo, rigetta la ricostruzione dei fatti e ribadisce che si trattava di cinque anni fa, cioè quando era ancora sposata con l’imprenditore.

Intanto i social insorgono per la scudisciata di Signorini alla Salemi: “Continua a farla passare per una poco di buono in diretta”, “Giulia ha avuto le pa**e di asfaltare Signorini in prima serata, ho tremato!”, “Siamo tutti d’accordo che Giulia ha asfaltato il conduttore in prima serata?”, “Ovviamente Signorini difende la Gregoraci”, “Che schifo il trattamento che ha subito Giulia stasera”, “Ad Alfonso Signorini vorrei ricordare che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF, non significa che deve passare per una poco di buono”. Le altre donne della casa, fatta eccezione per Stefania Orlando, si schierano con la Salemi e fanno un taglia e cuci su “Lady Monte Carlo” tutt’altro che innocente, dal canto suo la Gregoraci tira fuori gli artigli, ma è innegabile che sfoggi un distacco tipico di chi si sente superiore. Selvaggia Roma accusa Elisabetta di mandare frecciatine e di pensare che tutte siano invidiose, mentre Tommaso Zorzi spezza una lancia in favore della Gregoraci: “Giulia poteva avere una prossemica diversa, è stata molto esagerata nelle sue affermazioni contro Elisabetta”. Signorini, facendo finta di non conoscere una vecchia ruggine tra l’influencer milanese e la Salemi, li stuzzica: “Dal linguaggio del vostro corpo capisco che c’è qualcosa che non va”. In realtà lo sa più che bene, fosse solo perché Zorzi ne ha parlato con Malgioglio in settimana. Sta di fatto che viene fuori che l’italopersiana avrebbe fatto anticipare dalla Mondadori l’uscita del suo libro per battere sul tempo quella dell’amico Tommaso (sempre presso Mondadori) a sua insaputa. Ma la querelle non viene approfondita (anche se durante la pubblicità la Salemi precisa a Zorzi: “Amore ma ti pare che io ho il potere di anticipare l’uscita?! Ti faccio leggere le mail” e Tommaso: “Se mi dici così, ti credo”) e si passa a Cristiano Malgioglio che commenta tagliante e preciso: “Questo Grande Fratello doveva avere un nome: Flavio Briatore. Se Elisabetta avesse sposato un idraulico tutto questo non sarebbe successo”. Non certo un complimento alla personalità della showgirl calabrese. Anche Dayane Mello è velenosa: “E’ qui e ha paura, vuole passare per la perfetta, vuole sempre aver ragione. Niente di personale, ma pensa di essere migliore” e Elisabetta Gregoraci: “Ma come niente di personale?! Me ne dite di ogni. Dayane è maleducata, incoerente e bugiarda”. Antonella Elia si schiera con la brasiliana: “Ha ragione, Elisabetta ha atteggiamenti da snob”, mentre Pupo non vuole rinunciare al tavolo al Billionaire: “E’ evidente la gelosia delle donne verso la Gregoraci”. 1-1, palla al centro, si ricomincia.

