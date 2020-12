Il GfVip, Mario e il presunto tradimento. Enock vuota il sacco a Verissimo

Giada Oricchio 06 dicembre 2020 a

Enock Barwuah è uno egli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di “Verissimo” di sabato 5 dicembre: “Ero stanco dopo un mese di GF. Ma quali corna! Con la mia fidanzata tutto a posto”.



Enock, il fratello di Mario Balotelli, è l’ultimo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip quinta edizione e si racconta a “Verissimo”: "In verità ero stanco già dopo un mese, se non fossi stato eliminato, sarei uscito". Il bel rapporto con il padre e la madre, molto orgogliosi di lui e ovviamente il legame particolare con Mario Balotelli: “I miei genitori erano contenti del GFVip però a lungo andare erano un po’ preoccupati e mi dicevano di stare calmo. Con Mario non abbiamo vissuto insieme da piccoli, ci vedevamo il weekend, poi crescendo ci siamo ritrovati ed è stato tutto più bello. Mario non è solo mio fratello, è anche il mio miglior amico, è tutto per me”. Silvia Toffanin non si lascia sfuggire l’occasione di tornare sulla battutaccia di Mario Balotelli (su Dayane Mello, nda) quando gli ha fatto la sorpresa al GFVip e Enock: “Mi è dispiaciuto e mi scuso. Ma so come è fatto mio fratello e non l’ha detto per offendere le donne, non con quell’intento. Lui è molto spontaneo e tante volte non riesce a controllarsi, però è una delle persone più buone al mondo. Spero che sia un capitolo chiuso”.



La Toffanin cambia registro e lo stuzzica sulla fidanzata Giorgia Migliorati Noviello che secondo la gieffina Selvaggia Roma sarebbe stata tradita (un bacio tra lei e Enock quest’estate, nda). La bellissima ragazza entra in studio e getta acqua sul fuoco: “Come si può vedere, tra noi è tutto ok e lo è sempre stato. Ero più preoccupata per lui, non sapevo come stesse in cuor suo. Non mi vedeva e poteva pensare mille cose”. Enock ammette di essersi preoccupato all’inizio salvo poi riderci sopra. Giorgia rivela che si conoscono da tanti anni: “Una forte amicizia che nemmeno noi sappiamo come si è trasformata in altro. Abbiamo iniziato a uscire insieme dopo il lockdown. Non è romantico con le parole, ma con i gesti e io lo apprezzo di più”.

