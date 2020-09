"Zitta gallina" alla Berlinguer. Per Corona finisce malissimo. Ecco i provvedimenti Rai

Lo scontro accesissimo in diretta. E la tv di Stato ha deciso di dire basta alle uscite dello scrittore

Si mette male per Mauro Corona, protagonista nella puntata di ieri sera di un violentissimo scontro verbale con la conduttrice di Cartabianca, Bianca Berlinguer, apostrofata con un volgare "Zitta gallina", al termine del quale lo scrittore si è alzato per abbandonare lo studio.

La Rai ha infatti deciso di prendere provvedimenti contro Corona e ne ha approfittato per chiedere ufficialmente scusa a tutte le donne. La direzione della rete presentano le proprie scuse al pubblico di Cartabianca e «in special modo a quello femminile che ieri sera si è sintonizzato sul noto programma della Terza rete. Nel corso della trasmissione, il signor Mauro Corona si è esibito in una serie di inaccettabili offese nei confronti della conduttrice». Insulti reiterati che costituiscono un’offesa non solo alla Berlinguer «ma verso le donne in genere. In tal modo il signor Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. A tali inderogabili principi è improntata la programmazione della Rai» che pertanto intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti di Corona «al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico della Rai».

Oltre all'ovvia esclusione dal programma, potrebbe esserci anche una coda legale.

