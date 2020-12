Perché Mauro Corona non torna a Cartabianca. Aldo Grasso svela il dramma della Berlinguer

03 dicembre 2020 a

a

a

Da qualche tempo Mauro Corona non è più presente a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. Entrambi chiedono di tornare in tv perché insieme gli ascolti del programma volavano. Ma cos'è successo? Qualche tempo fa l'alpinista-scrittore aveva offeso la Berlinguer dandole della gallina e poi si era subito scusato per l'aggressività dando la colpa a 40 giorni di astinenza da alcol. Secondo Aldo Grasso, che lo scrive sul Corriere della Sera, all'origine del non ritorno di Corona su Rai3 ci sarebbe lo stesso neodirettore di rete, Franco Di Mare, che avrebbe convocato la Berlinguer dicendole che quell'uomo non tornerà più nella trasmissione perché questa offesa non può passare impunita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.