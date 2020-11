Detto Fatto non chiude e torna in onda. E Bianca Guaccero resta al timone

Giada Oricchio 28 novembre 2020 a

a

a

Si cambia. Detto Fatto. Il programma di RaiDue condotto da Bianca Guaccero non è stato chiuso definitivamente dopo lo tsunami per il tutorial su come essere sexy (e ridicole) mentre si fa la spesa al supermercato. Il format è sospeso da mercoledì e l’a.d. Fabrizio Salini aveva annunciato provvedimenti.

Spesa sexy, Myrta Merlino contro il tutorial di Rai2

Ebbene, “Detto Fatto” non è previsto in palinsesto per lunedì 30 novembre, se ne riparlerà la prima settimana di dicembre. Intanto il sito “TVBlog” fa sapere che la situazione è in fieri e che ai piani alti di Viale Mazzini si discute in maniera “forte” sull’effettiva utilità della trasmissione nel pomeriggio di RaiDue: “Il programma per questa stagione resta confermato nel day time pomeridiano della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, ma subirà un radicale cambiamento. Prima di tutto cambierà il capo struttura, esce Daniele Cerioni, attuale responsabile per la rete di questa produzione e verrà affidato un ruolo di questo tipo a Gabriella Oberti, che gode di stima da parte della rete e che già si occupa, brillantemente, del Collegio, sempre per Rai2. Verrà inoltre quasi completamente cambiato il parco autori del programma, sia la parte Rai che la parte Endemol”.

Detto Fatto sospeso dopo la bufera. Bianca Guaccero ci mette la faccia e chiede scusa

E Bianca Guaccero? La conduttrice, che aveva chiesto scusa per il tutorial con un lungo post su Instagram, non sembra in discussione. Resta al timone di Detto Fatto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.