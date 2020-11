Detto Fatto sospeso dopo la bufera. Bianca Guaccero ci mette la faccia e chiede scusa

Giada Oricchio 25 novembre 2020 a

“Detto Fatto” sospeso dopo la bufera mediatica sul sexy tutorial. L’a.d. Rai, Fabrizio Salini, ha interrotto il programma che potrebbe chiudere definitivamente. La conduttrice Bianca Guaccero ci mette la faccia e chiede scusa: “Mi prendo le mie responsabilità. Il tutorial doveva aderire a toni comici, ma ci è venuto male”. E c’è un precedente.

Martedì 24 novembre, il programma pomeridiano di Raidue, condotto da Bianca Guaccero, ha mandato in onda un tutorial – chiamiamolo così - su come fare la spesa indossando i tacchi a spillo. L’insegnante era la pole dancer Emily Angelillo che in short di pelle nera e stivaletti a spillo ha mostrato alle donne a casa come essere sensuale anche spingendo il carrello della spesa: dallo sculettare provocante all’accovacciarsi allusivo per raccogliere un prodotto caduto (“chiudete le gambe per non rendere tutto più volgare”) passando per la presa di un alimento in uno scaffale alto con tanto di curva del gluteo spinto all’infuori con aria allusiva. Il tutto sottolineato da una musichetta di sexy commedia all’italiana. Ci mancava Edwige Fenech sotto la doccia. Probabilmente le intenzioni degli autori erano ironiche, ma il risultato è stato terribilmente squallido e disturbante alla vigilia della Giornata contro la violenza sulle donne. La puntata non è più visibile su RaiPlay, ma Trash Italiano ha riproposto i video scatenando l’indignazione e la riprovazione del web. Su Twitter, gli utenti hanno scritto: “Avete tagliato il logo di Brazzers prima di mandare in onda i filmati?”, “Se questo è ciò che la tv pubblica insieme a noi donne siamo inguaiati come società”, “La musichetta soft porno anni 70 a sottolineare il tutto, in un momento del genere, con i problemi giganti di violenza sulle donne”, “Poteva andare peggio, poteva chiudere il tutorial con un: poi non lamentatevi se vi succede qualcosa vestite così”. Anche la giornalista Gaia Tortora ha commentato: “E io pago il canone per questa roba?!”. La senatrice del PD, Valeria Fedeli, ha twittato: “Assurdo, indegno, offensivo: alla vigilia della #giornatacontrolaviolenzasulledonne ecco l’idea di donna intrisa di stereotipi trasmessa da Raidue. Altro che programmazione dedicata al contrasto della violenza!”. In serata è intervenuta l’ex presidente della Camera, Laura Boldrini: “Su RaiDue va in onda il peggior sessismo. Il servizio pubblico trasmette i tutorial per le donne s come fare la spesa in modo sexy. Il canone pagato dai cittadini e dalle cittadine può mai servire a questo tipo di programmazione?”. Ebbene, “Detto Fatto” oggi pomeriggio non è andato in onda (al suo posto un film) e secondo “TvBlog” non sarà trasmesso nemmeno domani e venerdì. Si pensava a un ritorno in palinsesto lunedì 30 novembre, ma non sarà così. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini è stato molto severo: “Un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del Servizio Pubblico e con la linea editoriale di questa Rai. Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”. E poco fa, l’Ansa ha battuto la notizia: “E' stato sospeso il programma 'Detto fatto' dopo il caso del tutorial per fare la spesa in modo sexy. La decisione - secondo quanto si apprende - è stata presa dall'ad Rai, Fabrizio Salini, in attesa che si studi una programmazione che rispecchi una linea editoriale adeguata al messaggio del servizio pubblico”. Le scuse del direttore di RaiDue, Ludovico Di Meo, non sono bastate. D’altra parte c’è un precedente storico: nel 2017 il programma di Paola Perego, “Parliamone sabato” venne cassato per un servizio offensivo e stereotipato sulle donne dell’Est. Come riferisce “TvBlog”, il ormat avrebbe il destino segnato: “Scommettere sulla riconferma del programma anche per la prossima stagione appare qualcosa di francamente molto audace. A meno che si voglia far finta di non considerare gli ascolti in affanno anche a causa del pessimo traino di Ore 14, la riduzione del minutaggio delle singole puntate e i continui spostamenti in palinsesto per lasciare spazio a Question Time e discussioni in Parlamento”. Nel pieno dello tsunami, la brava Bianca Guaccero ha rotto il silenzio con un lungo post su Instagram: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede… soprattutto nella difesa della categoria che rappresento.. la donna… ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto… cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo… ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”. E sottolinea: “Sono certa della buona fede del gruppo autorale che lavora da mesi, cercando di confezionare, con grandissima fatica, un programma dignitoso e allegro nonostante tutte le difficoltà della situazione pandemica che stiamo vivendo” e spiega l’intento del siparietto: “Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra, con tutte quelle persone che si sono sentite colpite da questo triste siparietto. Come sempre ho fatto nella mia vita, mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

