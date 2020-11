Anche la Rai avrà le sue Iene? Detto Fatto sospeso, spunta il nuovo programma

28 novembre 2020 a

Dopo la bufera su Bianca Guaccero e lo sketch sulla spesa sexy in casa Rai 2 starebbero pensando ad un nuovo spazio di informazione politica, al posto di Detto Fatto sospeso. E' vero che si sta valutando qualcosa di simile al modello "Le Iene" di Italia1? E' vero che alla conduzione potrebbe andarci Francesca Fagnani? I rumor sul nuovo programma sono in circolazione tra i corridoi di viale Mazzini D'altronde per occupare lo spazio servirebbe un'altra trasmissione e i vertici starebbero appunto pensando a un'imitazione del format mediaset di successo.

