GfVip avanti fino a febbraio. Così i social condannano Signorini

Alfonso Signorini, nel corso della diretta del GFVip 5 di lunedì 23 novembre ha comunicato ai gieffini il prolungamento fino all’8 febbraio del reality show: “Tanto non potete fare nulla. La situazione non vi permette di andare in giro”. Un riferimento al Covid per convincerli a restare condannato dai social. Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello, Enock Barwuah e Francesco Oppini valutano il ritiro, mentre Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta decidono di restare, salvo ripensamenti.

Alfonso Signorini apre la diretta del GFVip annunciando che è venuto il momento di dire ai vipponi la verità: “Credono che il reality stia finendo e invece mancano ben due mesi e mezzo. Lo apprenderanno in diretta e vedremo come reagiranno”. Poi apparecchia tre ore di sorprese, sorpresine, delicatezze, zuccherini, carezzine e amenità varie. In realtà prepara il terreno: il campo è minato. Intorno a mezzanotte e mezzo li “sequestra” in mistery room e comincia a ricamare: “Sapevate che sarete usciti i primi di dicembre, avete fatto un percorso fantastico, vi siete fatti conoscere come persone e non personaggi. E’ stato un giro del mondo intorno a sé stessi, riguardatevi in questa clip”. Una bella carota sul viaggio interiore che tanto è garbato al mondo esteriore: “Siete speciali. Fate sognare e certi sogni non dovrebbero finire mai”. Signorini ci mette un pizzico di sadismo: li rimanda in salotto senza aprire la busta rossa, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Giulia Salemi, al corrente del “fine pena mai”, tengono lo sguardo basso. Per arginare la classica fuga dei buoi dalla stalla, il conduttore manda in onda anche un video in cui i parenti raccomandano i congiunti vip di resistere e andare avanti: “Siete arrivati al cuore di milioni di italiani che seguono questo programma con passione”. Ecco, è il momento del bastone, anzi della bastonata “Merry Christmas and Happy New Year” che il 2020 per i vipponi riserva altre amenità oltre la pandemia. Dopo averla tirata per le lunghe, Alfonso Signorini ammette: “Questo GF non finirà quando previsto, passerà alla storia, bla, bla, bla…per queste ragioni, bla, bla, bla…Mediaset ci ha chiesto di spegnere le luci della casa fino ai primi di febbraio 2021. Record di ogni GFVip, non è uno scherzo. Nessuno vi obbliga a fare nulla, siete liberi di fare le vostre scelte, prendete in grande considerazione l’amore con cui siete seguiti. L’anima della casa siete voi. Mi rendo conto che per alcuni di voi sarà una grande fatica, ma siete liberi di decidere. Però non dimenticate quello che hanno detto le vostre famiglie che sono lo specchio di ciò che c’è fuori”.

Elisabetta Gregoraci in lacrime sussurra subito “no, no” e se potesse si mangerebbe le mani per non aver accettato la proposta di matrimonio bis di Flavio Briatore, Tommaso Zorzi rischia lo svenimento in diretta, Enock non capisce, Maria Teresa Ruta ride a crepapelle finché non realizza che non è uno scherzo, Francesco Oppini è il più dubbioso e rivela: “Ho rifiutato due volte di fare Temptation Island per gli impegni di lavoro, se mi avessero detto che durava fino a febbraio avrei detto no grazie. Paolo Brosio ci aveva detto oltre Capodanno”. Il conduttore per convincerli a non prendere d’assalto la porta rossa, fa capire loro che potranno monetizzare tanto, tantissimo in tutti i programmi Mediaset. Arriva perfino a sfruttare il Covid: “Tanto fuori non potete fare comunque nulla. La situazione è tale per cui non si può andare alle feste o in montagna, non potete fare niente di tutto questo, stare lì dentro è la cosa più sicura”. Come a dire: non pensate che vi perderete eventi e piste di sci a Courmayeur perché tanto dovete stare a casa. Un atteggiamento che i social hanno condannato come cinico ed esecrabile: il Natale non è “vippanza”, ma stare in famiglia, circondati dal calore e dall'affetto dei propri cari.

Durante la pubblicità e dopo la puntata, i concorrenti si lasciano andare ai primi commenti a caldo. Tommaso Zorzi si stende sul divano: “Non ho mica rubato in banca che devo farmi i domiciliari” (dopo aver sentito la tata dirà: “Non mollo, non sono esaurito, posso dare ancora tanto”), mentre la Gregoraci è disperata: “Io non riesco a parlare. Non posso stare tanto tempo senza mio figlio. Ho mille ca**i da sistemare, no, vi voglio bene, ma vi abbandono”. Forse pensa al figlio Nathan a Dubai nonostante Signorini li avesse appena sigillati a Cinecittà causa Coronavirus. Stefania Orlando, colonna portante della quinta edizione del GFVip, sembra disposta ad accettare il prosieguo: “Voglio parlare con i genitori e con il commercialista. Cercheremo di accontentare il pubblico. Quando finisce? L’8 febbraio? Ah. Non siamo obbligati, adesso ci riflettiamo”. Dayane Mello sembra pronta a rinunciare: "C'è il compleanno di mia figlia. Compie sei anni e non me la sento di non esserci. Non tornano più questi anni, ho rinunciato già a tante cose con lei. La mia felicità è lei, non qui dentro". Tra quelli che hanno esultato, Andrea Zelletta: “Io ho vissuto per strada e ho mangiato la polvere per venire fino a qua, quindi non lascio. Non voglio mollare! Mai nella vita, so quante volte ho fatto il provino per entrare qui, figurati se vado via io. Però devo sistemare le cose fuori”. La chiosa migliore è dell’eliminata Franceska Pepe: “Sarà un piacere vederli decomporsi”. I "vipponi" non sanno che lunedì prossimo entrerà Cristiano Malgioglio e che a metà dicembre arriveranno 8 nuovi concorrenti.

