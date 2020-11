"Ho avuto il c..." Giacomo Urtis e il Covid, la rivelazione al GfVip

Giada Oricchio 23 novembre 2020 a

Choc al Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis positivo al Coronavirus. Il chirurgo dei vip, entrato in casa come guest star, si è ambientato molto bene nella casa del GF dando al reality show, condotto da Alfonso Signorini il lunedì e il venerdì su Canale 5, un po’ di pepe tra gossip e battute. Domenica sera però, mentre chiacchierava con Dayane Mello e la contessa Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis ha fatto una rivelazione sorprendente confessando di aver avuto il Covid-19: "Dayane, ma lo sai che non uscivo sul balcone a salutarti perché avevo paura? Per forza che non mi vedevi… avevo il c…”.

Urtis non ha detto chiaramente Coronavirus, ma si è capito dal discorso. La De Blanck, infatti, non ha inteso subito: “Non ho capito, perché non uscivi?”, “Per quello…eh sì… ma non l’ho detto” ha risposto con un mezzo sorriso Urtis e la Mello: “Ahhh e i tuoi genitori? Tuo padre ha avuto qualcosa? Eravate in casa insieme”, “Sì, ma non c’è stato alcun problema, la casa è grande, poi io sto sopra e loro sotto. E’ stato ad agosto, mi sono chiuso in casa per 15 giorni, non ho avuto sintomi. Poi ho fatto i controlli e avevo gli anticorpi, sono a posto” ha risposto il medico.

A questo punto, la Mello ha chiesto: “Scusa se non avevi sintomi, come lo hai scoperto?” e il chirurgo: “Eh beh ero tornato dalla Sardegna... era il momento in cui tutti lo dicevano, agosto, io no, io ho preferito non dirlo. Mi sono chiuso in casa. Anche prima di entrare qui ho fatto gli esami e avevo sempre gli anticorpi altissimi, quindi sono tranquillo. Dopo è difficile riprenderlo”. A questo punto la regia ha staccato tornando sui gieffini in salotto. Non è il primo gieffino a essere stato contagiato dal virus: Paolo Brosio e Selvaggia Roma sono risultati positivi poco prima di varcare la porta rossa.

