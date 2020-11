Mezza casa al televoto. Fuori Patrizia De Blanck e Stefania Orlando piange

Giada Oricchio 24 novembre 2020 a

Selvaggia Roma, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò sono i nominati della ventunesima puntata del GFVip 5 andata in onda lunedì 23 novembre. Il televoto è in positivo: “Chi vuoi salvare?”. Eliminata definitivamente dal gioco Patrizia De Blanck.

Gregoraci al GfVip, Briatore conferma il matrimonio ma...

Sorprese e noia, noia e sorprese nella ventunesima puntata del Grande Fratello Vip. Almeno fino alle nomination quando mezza casa è finita al televoto. Stefania Orlando ha nominato Dayane per la sua incoerenza, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli hanno mandato al televoto Selvaggia Roma per il caos scatenato appena entrata con il corna-gate, mentre Francesco Oppini ha scelto Rosalinda per “le frecciatine pesanti dette di nascosto” e l’attrice ha ricambiato “perché rigira la frittata e non è chiaro”. Dayane Mello si è vendicata della nomination di Enock la settimana scorsa, Giulia Salemi ha spedito al televoto Elisabetta Gregoraci e infine Tommaso Zorzi che ha nominato Andrea Zelletta “perché è un grande non pervenuto, non c’è nelle dinamiche e quando c’è lo fa per comodità”. In precedenza era stata eliminata la contessa Patrizia De Blanck: appena il 6% delle preferenze contro il 38% di Francesco Oppini, il 33 di Rosalinda/Adua e il 23% di Dayane Mello. Prima di uscire, la De Blanck ha ammesso: “E’ stata un’esperienza molto interessante, ma non la rifarei” e al momento dei saluti non ha ceduto alle smancerie: “Non piangete sulla mia sorte, ci rivediamo fuori”. E' stata Stefania Orlando a lacrimare copiosamente per il senso di colpa di averla nominata, ma Alfonso Signorini l’ha rincuorata: “Stefania, non è colpa tua. Questa è la crudeltà delle nomination. Sei una persona molto buona e non è colpa tua. E' il pubblico che decide”.

