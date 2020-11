Grande Fratello Vip, Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci: "Il matrimonio bis è una fake news"

Giada Oricchio 18 novembre 2020 a

a

a

Matrimonio bis? Flavio Briatore smentisce l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, oggi concorrente del Grande Fratello Vip 5. Secondo quanto riporta la rubrica "Chicche di gossip" del ben informato settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, l'imprenditore avrebbe bollato come "fake news" la rivelazione della Gregoraci ai coinquilini: "Ho passato il lockdown con Nathan e Flavio, alla fine lui mi ha chiesto di risposarlo. Mi ha detto: 'Eli, sono ancora innamorato di te, ricostituiamo la nostra famiglia, risposiamoci'. Me lo ha proposto anche a inizio estate".

Nel corso della diretta di lunedì, la bella calabrese aveva aggiunto di non aver risposto a Flavio Briatore: "Non ho detto niente. Non penso sia possibile però, anche perché ho paura di fare peggio". Ebbene, tutto ciò sarebbe una fantasia della conduttrice? Sulla rivista si legge: "Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco, dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una fake… news". Venerdì sera, Signorini metterà al corrente la gieffina del vero "sentiment" dell'imprenditore o non metterà dito tra ex moglie ed ex marito?

Fiori d'arancio al GfVip, Gregoraci svela la proposta di Briatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.