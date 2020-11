Gregoraci, rissa "Selvaggia". Il Gf diventa Eva contro Eva

Giada Oricchio 13 novembre 2020 a

a

a

Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha aperto la diciottesima puntata del reality show di Canale 5. La Gregoraci asfalta l’ex fidanzata di Chiofalo: “Chi sei?! Come ti chiami?! Mai sentita”.

Selvaggia Roma, imbotulinata e rigonfiata rispetto a Temptation Island (era la fidanzata di Francesco Chiofalo meglio noto come “Lenticchio”) finalmente è una nuova concorrente del GFVip. Non tanto perché sia vip quanto per un flirt piccino picciò con Pierpaolo Pretelli, il gieffino al quale è toccato l’onere e l’onore di imbastire il teatrino della storia fake con Elisabetta Gregoraci. La Roma ha il mandato degli autori di graffiare “Lady Monte Carlo”, ma al momento del faccia a faccia con la Gregoraci le unghie sono limate fino al polpastrello: “Ti volevo dire due, tre cosine su Pierpaolo, non sei l’unica amica speciale, gli sono molto affezionata, ti sei divertita un po’ con lui, lo possiamo dire? Ci hai marciato un bel po’ sopra, lo hai fatto piangere,lo hai fatto soffrire e non se lo merita”.

Elisabetta l’asfalta con poche semplici parole: “Ciao ci conosciamo?! Come ti chiami? Ah… Selvaggia (e la ricollega al nome spoilerato da Zelletta, nda). Io sono stata chiara fin dall’inizio, ho messo dei paletti ma lui ha voluto continuare ad avere questo rapporto. Ci vogliamo veramente bene, io non prendo in giro lui e lui non prende in giro me”.

Selvaggia ha le armi spuntate: “Pierpaolo mi interessa ancora. Sai, ci siamo dati due baci con la lingua” e l’ex signora Briatore con elegante determinazione: “A me non ha mai parlato di te. Lo hai baciato? Eh allora sei più avanti di me! Tra me e lui è un rapporto puro e adesso abbiamo ritrovato l’equilibrio. Ciao”.

Alfonso Signorini riconosce: “Elisabetta, il primo round va a te”. A sua volta, Pierpaolo manco si ricorda di tale Selvaggia e nega baci e amicizia “speciale”. Ma la donna, influcencer per identificazione personale, si materializza in giardino e passa dieci minuti a dire che Pierpaolo l’ha slinguazzata anzichenò, quello la smentisce e si lascia sfuggire una dichiarazione d’amore: “Ti voglio bene, mi sei simpatica, ma non dire certe cose. Non mi hai mai visto piangere? Eh perché non mi hai mai visto innamorato.. cioè no… ma un sentimento forte, è stata una bella batosta con Elisabetta. Ma perché devi dire che ci siamo baciati con la lingua? Mai, ma proprio mai”.

Selvaggia Roma diventa una nuova concorrente del GFVip, ma Alfonso Signorini la butta in casa rendendo noto un post al vetriolo su Instagram contro la Gregoraci (“battiti sul cuore, persona importante fuori, qui c’è qualcuno che non dice la verità”) che fa buon viso a cattivo gioco, ma vorrebbe strapparle tutte le extension: “Uhm, che carina.. carino il messaggio nei miei confronti…”. La partita è aperta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.