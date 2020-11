Grande Fratello Vip, la Casa si ripopola a dicembre e rispunta Cristiano Malgioglio

Giada Oricchio 11 novembre 2020 a

Il Grande Fratello Vip 5 si fa in due e riabbraccia Cristiano Malgioglio. Alfonso Signorini, conduttore e autore del reality show di Canale 5, ha confermato al format web "Casa Chi" che a dicembre entreranno ben nove nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà. "Faremo quello che in gergo si chiama secondo kick off, entreranno nove nuovi concorrenti" ha dichiarato Signorini aggiungendo di essere molto fiducioso su un ritorno dello spumeggiante Cristiano Malgioglio al GFVIP poiché la trattativa è a buon punto.

Per ora, i nuovi ingressi sono andati maluccio: Paolo Brosio è uscito dopo una settimana di permanenza, Stefano Bettarini è stato espulso dopo tre giorni (e 21 di quarantena) per bestemmia e Giulia Salemi è ancora in casa ma non era nominabile. Nei prossimi giorni dovrebbe entrare Selvaggia Roma, nota per essere stata a Temptation Island e per le beghe social con Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati, e sarà data comunicazione ai gieffini della prima ora del prolungamento del Grande Fratello fino a febbraio. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e compagni come reagiranno alla notizia?

