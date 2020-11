GfVip, Stefania Orlando e Morra in nomination tra liti e irregolarità

Giada Oricchio 10 novembre 2020 a

a

a

I nominati della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5 sono Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Ma Patrizia De Blanck ammette una scorrettezza. Iconica la nomination di Tommaso Zorzi che litiga con Morra.

Bettarini squalificato: fuori dal GF Vip dopo la bestemmia

Sul finire della diretta di lunedì 9 novembre, Alfonso Signorini ha dato il via al valzer delle nomination. Più che un valzer, è stato il solito minuetto. Le donne dovevano nominarsi tra loro: Maria Teresa Ruta ha fatto il nome di Elisabetta Gregoraci che come Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha nominato Stefania Orlando dando motivazioni banali. Ma Patrizia De Blanck ha tradito la strategia: “L’hanno nominata tutte le altre e allora lo faccio anch’io. Tanto un voto più uno meno”. Antonella Elia lo nota: “Alfonso, c'è qualcosa che non quadra. Ma se erano a carte coperte come fa la Contessa a dire una cosa del genere? Allora vi siete messe d’accordo”. Alfonso Signorini è rimasto perplesso, ma ha giustificato la De Blanck sostenendo che aveva trovato una motivazione a caso e si era espressa male. Per Twitter invece non è così: è spuntato un video in cui si vede che la contessa De Blanck ha due carte sul tavolo e all’ultimo momento alza quella di Stefania. Una chiara violazione del regolamento che poco dopo la stessa Patrizia ha confermato impunemente a Stefania: "Volevo nominare Rosalinda però avevi già tre voti, hai visto che avevo due carte? Ahahah, li avevo sotto e li ho tenuti, però te l'ho chiesto prima di.. " e la Orlando, che ha nominato Dayane, ha risposto: "Non ti preoccupare". Gli uomini si sono nominati nel segreto del confessionale ed è stato un plebiscito per Massimiliano Morra che ha nominato Francesco Oppini. L’unico a essere originale è stato Tommaso Zorzi: “Immagino che oggi i maschietti si accaniranno sul povero Massimiliano perché non prende posizione, io trovo questa sua ambiguità più interessante ai fini delle dinamiche e nomino Zelletta perché non mi tiene vivo con le sue dinamiche, in Inghilterra direbbero ‘boring’, ha sempre la stessa faccia fissa”. Dopo la diretta è scoppiata la lite tra Zorzi e Massimiliano. L’influencer milanese era indispettito per il doppiogioco di Morra: “In camera mi hai dato ragione sull’ambiguità di Dayane con Rosalinda e in puntata hai dato ragione a lei e Brosio. Fino a un attimo prima dicevi ‘Dayane ha esagerato, forse si approfitta della fragilità di Rosalinda’ e poi cambi idea? Ascolti tutti i discorsi che facciamo e poi li vai a riferire agli altri. Ma che ca**o di modo è?”. L’attore ha cincischiato: “Posso ripensarci? Io vedo che tra loro c’è un bel sentimento e tanto mi basta. Ehh va beh sono in nomination, nominami", ma Zorzi lo ha incalzato: “Cosa c'entra?! Perché mi hai dato ragione allora?! Cambi idea in 5 minuti?! Tu eri in camera con noi, ci hai dato ragione e poi sei andato da Dayane ed Adua a spifferare tutto. Perché non hai detto che non eri d’accordo, ma annuivi?” e Morra: “In quel momento non mi andava di dirlo. Ma posso cambiare idea? Forse ho sbagliato a non dissociarmi, ma non ho mai detto che Dayane poteva plagiare Rosalinda”. Falsità che hanno fatto ribollire il sangue a Zorzi che se n’è andato più infuriato di prima.

