Elisa Isoardi si tradisce in diretta. Cosa le scappa su Raimondo Todaro...

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

a

a

“Ballando con le Stelle” per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro riparte a passo di gossip. La coppia è ancora ferma ai box a causa dell’infortunio alla caviglia destra della conduttrice piemontese, ma questa sera, nel corso dell’ottava puntata del dancing show condotto da Milly Carlucci, Elisa ha annunciato: “Martedì o mercoledì possiamo iniziare a provare. Stiamo preparando il rientro”.

Che mazzata per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, l'annuncio ai fan di Ballando con le stelle

La prossima settimana, Isoardi e il maestro Todaro scenderanno in pista e punteranno a rientrare in gara grazie al sistema del ripescaggio. La bella presentatrice ha svelato anche un retroscena: “Milly hai fatto vedere il nostro percorso travagliato, ma non hai detto che mi hai messo a dieta, che mi hai levato i carboidrati! Però sono felicissima perché martedì possiamo ripartire con l’allenamento” e Raimondo Todaro: “Sono arrabbiatissimo perché è da settembre che le dico di stare attenta a cosa mangia, arrivi tu Milly e si mette subito in riga”.

Mussolini nel mirino degli hater. "A testa in giù come il nonno", vergogna social

Ma il gossip non si ferma, anzi impazza. La signora Rossella, componente della giuria popolare, vuol sapere cosa accade dietro le quinte: "Siete amatissimi, dovete tornare a ballare, ma la gente mi chiede a che punto siete, vogliamo vedere questo bacio, c'è stato? Addirittura mi chiedono a quando il primo figlio" e la Isoardi: "Eh non c'è stato ancora tempo!".

"Gorillotti sull'albero..." Cosa dice Mariotto alla Mussolini e al suo Maykel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.