Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini nel mirino degli hater. "A testa in giù come il nonno", vergogna social

07 novembre 2020 a

I soliti hater si scatenano contro Alessandra Mussolini. "Ha fatto pure la candela...": la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith plaude all'esibizione della Mussolini e Maikel Fonts. Tanto coraggio nonostante qualche errore, ha detto la coreografa dopo la performance country. Ma su quella presa acrobatica si sono subito avventati gli hater. "È finita a testa in giù come il nonno", è uno dei tweet che si leggono sui social. "Coreografo della Mussolini. Silenzioso e eroico partigiano", "Però cosi non vale, la Mussolini è avvantaggiata!", scrivono alcuni utenti che ricordano la fine del Duce a piazzale Loreto in un parallelismo barbaro e intollerabile. Cosa replicherà la Mussolini?

la mussolini a testa in giù come il nonno#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/1ALkuxyOnN — seira rt (@sajxxng) November 7, 2020

