"Gorillotti sull'albero..." Cosa dice Mariotto alla Mussolini e al suo Maykel

Giada Oricchio 07 novembre 2020 a

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts show nell’ottava puntata di “Ballando con le Stelle”. E Guillermo Mariotto applaude: “Due gorillotti su un albero”. Al termine della prova a sorpresa, caratterizzata da una serie di salti molto complicati, Alessandra Mussolini ha incassato gli applausi del pubblico e della giuria non tanto per l’esibizione quanto per la tenacia e l’impegno a fare tutte le prese. Guillermo Mariotto ha sorriso entusiasta: “Sembravate due gorillotti su un albero”, Carolyn Smith si è detta stupita: “Sono scioccata, hai provato a fare tutti i sollevamenti, mi piace perché Alessandra ci prova sempre” e anche Ivan Zazzaroni ha apprezzato lo zelo dell’ex parlamentare: “Ha rischiato la pelle ma ha fatto tutte le prese”.

Si è sbilanciata perfino Milly Carlucci: “Sei una kamikaze! Ti butti sempre”. Una performance che è valsa alla Mussolini il bottino massimo di 50 punti da parte di Carolyn Smith nonostante le proteste degli altri giudici: “Una donna non professionista che fa quei sollevamenti è ammirevole, anche se il ballo non era il massimo. La prova era nei sollevamenti, non nel ballo e lei ha fatto tutte le prese possibili. Stop”



