Paura a Ballando, Alessandra Mussolini si accascia. Poi Selvaggia Lucarelli infierisce

Giada Oricchio 08 novembre 2020 a

a

a

Paura per Alessandra Mussolini a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di RaiUno. La samba con Maykel Fonts finisce a nero: l’ex parlamentare si sente male e Milly Carlucci manda la pubblicità.

Nel corso dell’ottava puntata di “Ballando con le Stelle”, Alessandra Mussolini si è esibita in una samba in cui era prevista una figura molto impegnativa: con il ventre doveva restare in equilibrio sulla testa di Maykel Fonts che roteava. Il sollevamento è riuscito, ma il finale è stato da paura: la Mussolini, che non aveva mangiato pur di volteggiare in alto, si è accasciata al suolo per l’impatto della testa contro il ventre vuoto. Non è riuscita ad alzarsi e ha chiesto un po' di zucchero, cioccolato o acqua. Mentre un assistente di studio la soccorreva, Milly Carlucci ha mandato il nero: “Andiamo in pubblicità”.

"Gorillotti sull'albero..." Cosa dice Mariotto alla Mussolini e al suo Maykel

Al rientro in studio, l’ex parlamentare era seduta su una sedia e la Carlucci ha rassicurato i familiari: “Alessandra sta bene. Raccontiamo cosa è successo: non ha voluto mangiare per fare la figura, ma in questo modo è stato come aver preso un pugno nello stomaco”.

La Mussolini è seduta ed è visibilmente provata: “Mi gira la testa, mi gira il mondo, ma è stata colpa mia, lui mi aveva detto di mangiare, io non ho voluto”. Poi si sottopone alle valutazioni della giuria. Fabio Canino è critico: “Il valzer, le cose eleganti non le appartengono, è giusto che faccia questi tipi di ballo”, Guillermo Mariotto è di parere opposto: “Credo invece che abbia iniziato in maniera molto prorompente e abbia fatto un percorso incredibile. All’inizio di quest’esibizione non mi è piaciuta, ma il volo in alto mi è piaciuto tanto”, Carolyn Smith ammette di aver notato il cedimento: “Credevo fosse dovuto a un errore, invece si era sentita male”. Per Ivan Zazzaroni: “Eri fuori tempo in alcuni punti, bene le prese”, mentre Alberto Matano si è complimentato per lo spirito guerriero.

Mussolini nel mirino degli hater. "A testa in giù come il nonno", vergogna social

L’ultima parola è stata di Selvaggia Lucarelli: “Stiamo facendo una statua alla Mussolini che è un’abitudine abbastanza pericolosa… Siete sicuri che volete il mio giudizio? Potrebbe darle il colpo di grazia! Però mi piace seduta così, non può restarci? Comunque cercherò di essere intellettualmente onesta e dire quello che avrei detto se non fosse successo questo incidente: questa samba non mi è piaciuta per niente, proprio per niente. Contrariamente a Mariotto penso che meno somigli a te stessa e più ci guadagni. Nelle scorse puntate ti eri elevata, qui ti sei sentita più a tuo agio, ti sentivi nel tuo terreno e hai sbagliato”. Voto finale: 35.

Poco prima dell’esibizione, Milly Carlucci aveva sorpreso Alessandra Mussolini con un messaggio audio della figlia Caterina che lavora all’estero: “La amo moltissimo. So che in trasmissione è stata criticata varie volte, alcune volte le critiche sono state poco interessanti, è stata sottolineato che può apparire volgare, esagerata, in realtà è importante notare che è una donna che si mette in gioco e non bisogna che le donne si affossino a vicenda. Sono orgogliosa e non vedo l’ora di riabbracciarla”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.