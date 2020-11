Ballando con le stelle, Carolyn Smith contro Costantino della Gherardesca: "Ignorante". E sbotta anche la maestra

Giada Oricchio 01 novembre 2020 a

a

a

Scintille a “Ballando con le Stelle” tra Costantino della Gherardesca e il giudice Carolyn Smith: “Ignorante”, “No, lo sei tu”. Al termine del paso doble, Sara Di Vaira e Costantino della Gherardesca si sono sottoposti ai commenti di rito della giuria, ma quando ha parlato Carolyn Smith hanno osservato che nei loro riguardi è sempre un po’ troppo severa dal punto di vista tecnico.

Il conduttore di Pechino le ha tirato una frecciatina: “Ricorda che siamo in un programma di intrattenimento, con noi si comporta come se fosse solo una gara di ballo”, la Smith ha ribattuto che non aveva gradito una battuta fatta suoi social in cui definivano il ballo assegnato “vecchio” e Costantino è sbottato: “Ma era solo una battuta! Chi non capisce l’ironia è un ignorante”, “Ignorante sei tu!” ha ribattuto secca l’insegnante di danza.

Al battibecco ha messo fine Milly Carlucci: “Stop, stop, vi chiarirete dietro le quinte o sui social”. Ma poco dopo, sotto il tunnel che porta alla saletta riservata, della Gherardesca ha continuato: “Anche oggi ci hanno attaccato perché ci sono pregiudizi nei nostri confronti, non ci resta che il voto del pubblico”.

Alessandra Mussolini, appare mamma Scicolone e lei crolla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.