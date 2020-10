Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini piange per il videomessaggio: in tv mamma c'è Maria Scicolone

01 novembre 2020 a

a

a

Una rumba strepitosa ma poi le lacrime. Alessandra Mussolini dà ancora una volta il meglio di sé in pista a Ballando con le stelle insieme al maestro cubano Maykel Fonts, persino la presa lascia senza parole la giuria che la promuove a pieni voti. Il più basso (7) è quello di Selvaggia Lucarelli che però è costretta ad ammettere: "Alessandra balli bene ma non mi trasmetti le emozioni che sente Mariotto". Il giurato che stravede per lei e la riempie di complimenti. Anche il maestro difende la sua ballerina e la ringrazia: "Non ho mai avuto tanta complicità con una ballerina" ma la Lucarelli scuote la testa. "Ti schiaccia" dice la blogger ma Fonts nega. A far piangere la Mussolini stavolta però ci pensa la conduttrice Milly Carlucci che manda in onda un videomessaggio della mamma Maria Scicolone: "E' una persona formidabile, quando ho bisogno mi rivolgo a lei perché sa sempre qual è la cosa giusta". La Mussolini si emoziona e finisce tra le lacrime. Si commuove anche la Carlucci.

Alessandra Mussolini è Dracula e prende a morsi Maykel Fonts

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.