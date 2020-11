Ballando con le stelle, Paolo Conticini riconquista Selvaggia Lucarelli: "Sei parac***"

Giada Oricchio 01 novembre 2020 a

Paolo Conticini conquista Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Milly Carlucci in onda ogni sabato su RaiUno: “Un saluto alla suocera. Più bravo di quel concorrente finito a pregare con la Boschi”. Un charleston per far breccia nel giudice più temuto: Selvaggia Lucarelli. Dopo l’esibizione in coppia con Veera Kinnunen, la coppia si è sottoposta al giudizio della giuria. Carolyn Smith ha riservato solo complimenti: “Eccezionale. Siete pronti per Broodway”, Ivan Zazzaroni l’ha giudicata la miglior prestazione di Conticini, entusiasti anche Guillermo Mariotto: “Volava, ballava, pazzesco. Era divino” e Fabio Canino: “Tornerai al teatro con una consapevolezza diversa. Veera ha lavorato sulla tua testa”.

Quasi “occhi a cuoricino” per Selvaggia Lucarelli: “Volevo salutare mia suocera che finalmente ho potuto conoscere. Salve, signora, salve (ironizzando sulla clip di presentazione in cui era apparsa la madre dell’attore, nda). L’altra volta io ti ho detto che mi stavo stancando, che c’era quasi la crisi della settima puntata perché mancava il guizzo e tu che sei sveglio, sei parac**o hai capito che dovevi mettere pepe nella nostra relazione. La differenza si è vista, hai ritrovato il guizzo. C’è stato solo un concorrente che mi è piaciuto quasi quanto te ed è quello che è finito a pregare con la Boschi! Ecco, tu hai superato anche Berruti”. La giornalista ha dato un bel 10 che sommato agli altri hanno fatto 48 punti.

