GfVip esplosivo: entra Brosio, rivolta social contro De Blanck. E scoppia il caso televoto

Nuovo ingresso nella casa del GFVip 5: questa sera nella casa entra Paolo Brosio e non Stefano Bettarini e Giulia Salemi, mentre il web spinge per la squalifica di Patrizia De Blanck.

La quattordicesima puntata del GFVip, condotto da Alfonso Signorini questa sera su Canale 5, sarà complessa. Prima di tutto ci sarà l'ingresso di Paolo Brosio, guarito dal Covid-19, mentre Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono in attesa del via libera dopo che Selvaggia Roma, la concorrente che ha fatto la quarantena con loro, è risultata positiva al tampone di lunedì (lei ha smentito e poi chiedo scusa per la bugia, nda). Poi ci saranno due faccia a faccia importanti: uno tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando e l'altro tra Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck.

Da settimane, la Contessa, che appare molto provata dalla reclusione e dal dolore alla gamba, appella l'influencer con frasi dispregiative: "fr**io", "Francesco, lui è gay...io ho tanti amici gay, ragionano in modo diverso...tu non sei gay...capito", "sparati così la smetti di rompermi i cog**oni", "str**zo", "scemo", "sto co**one, non ti azzardare a farmi scherzi che te lo ficco nel c**o il coltello", "me ne devo andare prima che lo meno". Ieri ha anche bisbigliato a Massimiliano e Pierpaolo di non stare troppo con Tommaso "altrimenti diventate come lui...ahahah". E oggi ha borbottato tra sé e sé: "quello scemo, quello st***zo che si lamenta che gli rispondo male? E si lamenta se gli danno della checca". Come se non bastasse, lunedì scorso ha detto nell'orecchio di Enock che Tommaso era "str**zo" e quando Zorzi le ha detto di dirglielo in faccia, la De Blanck gli ha tirato una bottiglia sulle parti intime. Il ragazzo ha fatto notare alla Contessa che è offensiva e che non gradisce il suo modo di scherzare, ma dietro le spalle gli epiteti offensivi sono continuati. Non solo Zorzi. La De Blanck è solita chiamare Enock, Enorg che è anagramma di "ne*ro".

Il Confessionale l'ha invitata a smettere, ma la nobildonna ha continuato, rigorosamente sottovoce. Ed è per questo atteggiamento (molto diverso rispetto alle prime due settimane, nda) che i social hanno creato l'hashtag #fuoricontessa e chiedono all'unanimità la squalifica della De Blanck, soprattutto alla luce delle espulsioni di Fausto Leali e Denis Dosio.

Infine ci sarebbe da sciogliere il nodo sul televoto. Come hanno notato molti utenti Twitter, tra cui Trash Italiano che ha pubblicato gli screenshot, i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (la coppia ribattezzata Gregorelli) hanno rivelato di aver creato centinaia e centinaia di profili fake per avere più voti al fine di salvare i vip preferiti. In questo modo, il salvataggio viene pesantemente condizionato perché la mole degli account finti è enorme. Su trendit.it si legge: "Negli screen, pubblicati su Twitter, vediamo delle chat di gruppo (su Telegram e su Twitter)in cui alcuni utenti si aggiornano sulla quantità di account creati e voti inviati. Un utente dichiara di essere stanca dopo aver creato 400 account, mentre un’altra chiede di arrivare almeno a 5000 voti. In un altro screen gli utenti invece si mettono d’accordo sugli orari in cui fare una votazione di massa".

La pratica, per quanto diffusa, è vietata in base al regolamento del reality show pubblicato su Mediaset che si riserva di adire le vie legali. C'è stato già un precedente anomalo in questa quinta edizione: la seconda settimana Adua Del Vesco fu salvata dalla nomination grazie anche ai voti degli spagnoli (il voto è consentito solo agli italiani), ma Endemol e Mediaset non hanno rilevato alcuna irregolarità. Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza sull'episodio come Milly Carlucci ha fatto 15 giorni fa quando annullò un televoto per un flusso sospetto di voti provenienti dall'estero.

