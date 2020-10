Elisabetta Gregoraci, il giallo del contratto con Briatore. E quella cena tattica con Pierpaolo...

Giada Oricchio 28 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci, concorrente in nomination al Grande Fratello Vip 5, ha un segreto che avrebbe a che fare con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci ha deciso di partecipare al GFVip nonostante l'ex marito fosse contrario. I motivi sono presto detti: chi accetta un reality show sa che la sua vita sarà vivisezionata e che si scopriranno gli scheletri nell'armadio. Nel corso dell'ultima puntata, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto conto a "Lady Monte Carlo", così l'hanno ribattezzata i social, su cosa dicesse di nascosto a Pierpaolo Pretelli, il giovane con cui ha intavolato una "amicizia speciale", per non dire una storia fake a favore di clip.

I due, infatti, hanno comunicato senza microfoni scrivendosi sul palmo della mano (vietato dal regolamento) al buio della camera da letto. Ovviamente le telecamere a infrarossi hanno ripreso tutto, compresa l'espressione di stupore di Pierpaolo: "Ma che ca**o dici? Ora non riesco più a dormire". Ebbene, lunedì, a domanda specifica di Signorini, la Gregoraci si è arrampicata sugli specchi, mentre Pierpaolo ha ammesso che lei gli aveva confidato "cose delicate che riguardavano anche il figlio Nathan". Il web si è interrogato a lungo sul segreto che sta tarpando le ali alla conduttrice calabrese limitandone l'avventura all'interno della casa del GFVip anche se in realtà sarebbe stato già rivelato da Signorini un anno fa a "CR4 - La Repubblica delle donne". Il conduttore del Grande Fratello Vip disse a Chiambretti: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La “conditio sine qua non” che lui ha imposto è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altri uomini. Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi". In cambio la gieffina ha ricevuto un lauto mantenimento, una casa a Monte Carlo e l'affido congiunto del figlio. Il divieto dei tre anni scade proprio a dicembre 2020. E coincidenza vuole che la Gregoraci abbia dichiarato: "Come andrà tra me e Pierpaolo? Il 5 dicembre, il giorno dopo la finale del GF, usciremo ale andremo a cena. Poi vedremo".

