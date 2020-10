Tensione tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Che succede a Ballando con le Stelle

Giada Oricchio 24 ottobre 2020 a

Scoppia la passione a "Ballando con le Stelle", ma non si tratta di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che anzi sarebbero in tensione.

Ballando, alle stelle è l'intesa tra Isoardi e Todaro. E Mariotto li stuzzica: "Dietro le quinte..."

Secondo la rivista "Oggi", dietro le quinte di "Ballando con le Stelle", il dancing show di Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, è nato un flirt travolgente tra Gilles Rocca e Lucrezia Lando, mentre il backstage sarebbe amaro per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Il giornalista Dandolo riporta la duplice indiscrezione e scrive: "Dietro le quinte di Ballando con le Stelle serpeggia un pettegolezzo: l'intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è assai più labile di quanto appaia pubblicamente. Si sussurra infatti che la bella conduttrice piemontese soffra molto il fatto di non poter esprimere appieno le sue doti da ballerina a causa delle limitazioni fisiche del suo insegnante (Todaro è reduce da un intervento chirurgico ndr). La coppia riuscirà a ritrovare l'armonia dei primi tempi?". In verità, la stessa conduttrice piemontese sta patendo un grave ifortunio alla caviglia destra.

