Ballando, alle stelle è l'intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Mariotto li stuzzica: "Dietro le quinte..."

Giada Oricchio 19 ottobre 2020 a

a

a

A “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Milly Carlucci, in onda ogni sabato su RaiUno, l’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro va oltre il dolore e il giudice Guillermo Mariotto: “Vogliamo vedere i fuochi d’artificio anche dietro le quinte”.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, nell'ultima puntata di “Ballando con le Stelle” hanno danzato un charleston inficiato dai malanni di entrambi: caviglia gonfia per la Isoardi e convalescenza da appendicite per Todaro. La performance era di buon livello, ma non ha entusiasmato i giudici. Secondo Carolyn Smith mancava la magia, mentre per Guillermo Mariotto c’è un feeling particolare tra i due ballerini: “Erano anni che non lo vedevo così felice e simpatico, balla felice, che succede?! Vi piace parecchio questa cosa tra di voi”. Delizioso l’elogio di Selvaggia Lucarelli: “Siete agli antipodi di Rosalinda Celentano, lei è l’avanguardia e la stravaganza, voi il grande classico, è come avere da una parte Kubrick e dall’altra James Cameron con Titanic, bellissimi entrambi. Ognuno poi fa le sue scelte e io sono più per Rosalinda, però mi piacete, siete i film di cassetta che ti guardi con i popcorn e piangi. Devo ancora pensare con chi schierarmi”. Parole di apprezzamento da Ivan Zazzaroni e da Fabio Canino che però chiede “i fuochi d’artificio”.

Così Mariotto li ha stuzzicati: “Li vogliamo sia davanti che dietro le quinte!”. L’esibizione ha ricevuto 9 da Zazzaroni, 8 da Canino, 7 da Carolyn Smith, 8 dalla Lucarelli e da Mariotto per un totale di 40 punti.

Isoardi a rischio, dopo i lividi l'incidente alla caviglia: com'è ridotta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.