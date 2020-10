Ballando con le stelle, Elisa Isoardi fuori uso: a rischio dopo l'incidente alla caviglia

Giada Oricchio 22 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi verso il forfait a "Ballando con le Stelle", il dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno. Il dolore alla caviglia destra è peggiorato al punto di dover ricorrere a una ingessatura light. La conduttrice piemontese si è fatta male quasi un mese fa, ma ha continuato a sforzare la caviglia pur di ballare in coppia con Raimondo Todaro.

Nonostante la fisioterapia, la caviglia si è gonfiata sempre di più con il risultato di non riuscire a poggiare il piede per terra e di dover ricorrere alle cure di Villa Stuart a Roma. Come testimonia il video sul suo account Instagram, ieri pomeriggio, la Isoardi, accompagnata da un affettuoso Raimondo Todaro, è stata sottoposta a visita specialistica e risonanza magnetica: inevitabile una fasciatura rigida per fare riassorbire il versamento. "E adesso come facciamo per sabato? Mi rode, non sai quanto mi rode. Non avevo mai avuto un gesso. Grazie Ballando con le Stelle! Nel giro di un mese abbiamo avuto un'operazione e un gesso, che fortunati" ha detto la Isoardi tra le coccole e i bacini di Raimondo Todaro. È probabile che per sabato 24 ottobre sarà studiata una performance dove lei sta ferma, mentre il maestro balla.

