Elisa Isoardi svela il cuoricino sulla fasciatura. Il dettaglio non sfugge a Ballando con le Stelle

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle. Nonostante tutto. Nonostante la fasciatura. Nonostante non sia al 100%. Anzi. Ma la coppia più chiacchierata di Ballando con le Stelle è lì a dare battaglia, anche da seduta. E all'inizio della loro performance ballano seduti entrambi. Sulle note mozzafiato di "You can leave your hat on".

Ballando con le Stelle, Isoardi fuori uso: l'incidente alla caviglia è grave

Poi Todaro la prende in braccio e la porta via ma c'è un dettaglio che non è sfuggito all'occhio delle telecamere: un cuoricino rosso disegnato proprio sulla fasciatura della Isoardi. Per chi è questo romantico pensierino?

