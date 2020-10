Guenda ama Telemaco ma deve fare i conti con la moglie e la madre

Giada Oricchio 17 ottobre 2020 a

Guenda Goria ama Telemaco Dell'Aquila, ma la moglie e Maria Teresa Ruta non sono d'accordo. Nella decima puntata del GFVip 5, la figlia di Amedeo Goria ha ammesso di essere uscita da una relazione lunga 14 anni e di provare dei sentimenti molto forti per il manager Telemaco Dell'Aquila, 50 anni, separato con due figli. La moglie dell'uomo però rivendica il marito dal quale non è ancora divorziata e in un'intervista ha avvisato Guenda: "Giù le mani dalla mia famiglia". La verità però sarebbe diversa secondo la gieffina: “E’ separato legalmente e non vive più con la moglie dal 1° gennaio. Ci sono delle carte scritte. Purtroppo ci sono donne che amano mettersi in mostra attraverso la pelle di qualcun altro, ma non lo farà sulla mia. L’ho incontrata e le ho detto che se vogliono possono riprovarci, quindi invito lui a parlare e dire la sua. Tante donne vorrebbero che l’uomo che lasciano stia da solo e non incontri mai un’altra donna. So che questa cosa gli dispiacerà moltissimo, temeva potesse accadere e non vuole questa esposizione. Io infatti non ne ho mai parlato". Poi la freccia avvelenata: "C’è chi lascia il marito quando perde il lavoro e c’è chi dà una mano nei momenti di difficoltà. Se qualcuno vuole spettacolarizzare e non tenersi la vita privata per sé è libero di non farlo, ma non lo deve fare sulle mie spalle”.

Maria Teresa Ruta è apparsa subito contrariata: "Ero a conoscenza della frequentazione, ma non fino a questo punto. Lo conosco per lavoro, non è assolutamente il mio tipo. Non pensavo che rivedendo Guenda dopo tanti anni, succedesse una cosa del genere. Cosa penso? Che la sua carta d’identità è a sfavore. Non benedirei mai questa relazione. Vorrei che Guenda si divertisse, trovasse uno scapestrato e facesse le ca**ate tipiche delle trentenni. È sempre così seria e impegnata". Il manager, in un'intervista, ha confermato la versione di Guenda che oggi si stava interrogando sulla sua inclinazione a fidanzarsi solo con uomini molto più grandi di lei.

