Ecco i super compensi al Grande Fratello Vip: dalla Gregoraci all'offerta al fidanzato della Boschi

Ecco a quanto ammontano i super compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. A tirare le fila di quanto si mettono in tasca i vip della Casa è il sito del Fatto Quotidiano che raccoglie tutte le indiscrezioni uscite fino ad oggi. Il primo ad occuparsi dei lauti cachet è il Corriere dello Sport, secondo cui Elisabetta Gregoraci, vera star di questa edizione anche grazie al flirt con il velino Pierpaolo Petrelli, si sarebbe messa in tasca tra i 10 e i 20mila euro, senza contare gli altri 8mila garantiti a puntata per ogni ospitata in studio. Il vincitore arriverebbe a prendere 100mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza. Per il settimanale Nuovo, invece, la contessa Patrizia De Blanck avrebbe chiesto 100mila euro. Secondo Dagospia, al fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, sarebbe stato offerto il doppio: 200mila euro. Ma non se ne è fatto niente. Trentamila euro, invece, sarebbero andati a Gabriel Garko per il suo coming out in diretta. Un'indiscrezione del sito Tpi.

