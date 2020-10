Myriam eliminata. Matilde, Guenda e Stefania al televoto. Franceska fa arrabbiare tutti al GfVip

Giada Oricchio 13 ottobre 2020 a

Myriam Catania è l’eliminata della nona puntata del GFVip 5. In nomination “Chi vuoi salvare?” Matilde Brandi, Guenda Goria e Stefania Orlando, la meno votata andrà di default al televoto di lunedì prossimo. Franceska Pepe fa infuriare Zelletta: “Sei una sfigata! Ti schifo” e Pupo: “Se un pessimo esempio”. Al televoto del pubblico per rendere immuni i vip, percentuale bulgare per Tommaso Zorzi.

Il cazziatone

La nona diretta del reality show inizia con Stefania Orlando che sussurra a Zorzi: “Ho preso lo xanax per la tensione” e il coinquilino: “Pure io”, mentre Alfonso Signorini battezza la nona puntata con una tirata d’orecchie a Myriam Catania che da giorni si trascina per la casa supplicando di essere eliminata. Il messaggio è “o dentro o fuori, se dentro, basta piagnistei”. Antonella Elia le dà una scudisciata: “Si comporta da bambina capricciosa che ha alle spalle una famiglia potente, non gliene frega niente che è lì per lavorare, se ne frega perché ha le spalle coperte”. La doppiatrice decide di rimettersi al giudizio del televoto: ritirarsi significa rinunciare a una parte del sostanzioso cachet.

The queen & the jolly

Signorini ha un bel piglio battagliero: “Vi avverto vipponi, il mio mood stasera è niente ipocrisia. Basta favole”. Ed è subito svenimento di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: nei loro occhi il vuoto pneumatico. Dedicherà ai due “soap-opappari” un paio di minuti in tutta la puntata. Pure troppo. Che non sono Ridge e Brooke, ma al massimo Thorne e Macy.

Stefania Orlando, regina dalla lingua biforcuta, vorrebbe superare la nomination e garantisce di aver tante carte da giocarsi ancora, poi incontra il marito Simone che la incoraggia con amore: quattro occhi che brillano. Maria Teresa Ruta, a sua volta al televoto, è sulla graticola per due frecciate a Matilde Brandi, scatta il pollaio e quando la Ruta si salva, l’ex ballerina implode di invidia. Forse le amiche della Brandi, chiamate a votare in massa dalla stessa Matilde durante un confessionale (“mandate fuori questa str**za”), non abbiano votato perché troppo impegnate a fare il famigerato aperitivo. E infatti Franceska Pepe dallo studio la punge: “Matilde, se sono tutte come te le amiche è meglio stare soli”. Sollevamento popolare contro la pepata Pepe con Myriam sugli scudi: “Ma questa Franceska che vuole? Ora esco, vado lì e la meno”.

La rivolta dei “comodini” al GFVip

Signorini li chiama temporeggiatori, Twitter li ha definiti meglio: “comodini” in quanto vip appartenenti alla specie umana che tende a confondersi con la tappezzeria della casa allo scopo di raggiungere la finale spuntando dalla siepe sintetica o dalla moquette ammuffita. Massimo esempio è Andrea Zelletta che ha avuto un alterco in merito con Tommaso Zorzi. L’ex tronista sostiene di aver trovato la sua “comfort zone”, Tommaso afferma che fa parte di “un gruppo che si protegge”, mentre Signorini inziga: “Beh, Andrea, c’è un po’ di strategia perché così non vi nominate, ma non c’è niente di male”. Il problema è che nel confronto dialettico con Zorzi, i “comodini” Andrea, Enock e Morra sono incisivi esattamente come un arredo dell’Ikea versione base senza maniglie.

Elisabetta Gregoraci al posto della Marcuzzi. Il retroscena boom al GfVip

Kasino Franceska

Basta una frase di Franceska Pepe per infiammare la nona puntata del GFVip. Nel corso della diretta, Franceska saluta Andrea Zelletta così: “Ciao comodino!” e l’ex tronista, top di gamma del mobilio di Cinecittà, sbraita peggio di un pescivendolo al mercato: “Sei una grande maleducata, some ti permetti?? A me comodino??? Sei malvagia e inutile, io una persona come te nemmeno la guardo, la schifo, stai zitta, sfigata, mi sa che i tuoi genitori te ne hanno date poche. Rispettami, sfigata! Porta rispetto, sfigataaaa. Ti schifo! Tu stai fuori che io sto dentro fino alla fine”. Illuso. E la Pepe si è messa a ridere incurante degli ululati. Alfonso Signorini afferma: “Lo sapevo che scoppiava un putiferio, è il potere misterioso di questa ragazza. Ha una naturale indole provocatoria”. Ma Pupo parte lancia in resta: “Lei non è un bell’esempio per chi vuole fare questo lavoro, bisogna dirlo! Mi risulta fastidiosa. Non ha fatto niente nella vita per essere qui. Dobbiamo dire che per avere successo bisogna studiare, imparare e darsi da fare. No all’apologia di Franceska, non ci sto”, ma Signorini ribatte: “Avere una che dice le cose in faccia è una novità in una tv fatta di politicamente corretto”. Dopo una clip della Pepe critica verso i vip, parte il catfight con Dayane e Myriam Catania: “Per me è un mostro, ha una cattiveria gratuita insopportabile, ce l’ho a morte con lei” e Franceska ci va giù pesante: “Alza meno il gomito che hai un figlio che ti guarda, ti strusci su tutti gli uomini della casa con la scusa dei massaggi”. Sorsi di arsenico “Pepe” anche per Pierpaolo Petrelli, troppo povero per poter ambire a Elisabetta Gregoraci (puntualmente difesa dal conduttore) e per Matilde Brandi che l’accusa di recitare un copione. Miss Europa per incoronazione personale saluta affettuosamente solo Tommaso Zorzi. Pupo è nero e ha un’uscita di pessimo gusto: “Franceska pensa a te, cosa hai fatto in bagno con Sgarbi?”, ma Signorini pone il veto su Sgarbi e non redarguisce l’opinionista.

La tromba e l’orchestra del GFVip 5

La contessa Patrizia De Blanck, alla soglia degli 80 anni dimostra un cervello lucido, un’autocritica spietata e un appetito robusto condito con un bel po’ di sana autoironia. Alfonso Signorini le fa uno scherzo: “Abbiamo scovato un tuo vecchio amore” e dall’altra parte del plexiglass compare un uomo anziano grassottello e tracagnotto :“Parì, te recordi de me? So’ passati 30 anni, te recordi di me? So’ Alvaro, il falegname, mi chiamavi perché sfonnavi sempre il letto, ma che ce facevi?”, la De Blanck è esterrefatta: “Ma è un pazzo lucido, non lo conosco. Dai torna all’ospedale psichiatrico da dove sei venuto”. Alvaro la stuzzica: “Lo sai che è mezzanotte?” e la contessa: “Sì, ma a mezzanotte o si dorme o si fo**e lo dico ai ragazzi, non a te! Sei un pazzo lucido, vai via”. La De Blanck ripone il blasone: “Se è vero che sfondavo il materasso? Con lui no, ma con altri sì! Forse non me lo ricordo? No! Io quelli che mi sono tro**ata me li ricordo tutti, tutti! Sono stata con un idraulico e con un elettrauto, ma con un falegname mai”. La contessa sta al gioco, ma fuori onda esprime una certa amarezza: “In tutto questo perché non mi fanno parlare con Giada? Voi avete sentito i vostri familiari, io perché no?”.

La grande famiglia del GF

Enock ha la possibilità di salutare la fidanzata Giorgia e il fratello Mario Balotelli, mentre Dayane Mello riceve un disegno della figlia Sofia avuta dall’ex gieffino Stefano Sala con cui i rapporti sono a dir poco tesi. Segno dei tempi? La bambina ha disegnato la famiglia con le mascherine.

Eliminazione e Immuni

Myriam Catania perde la sfida contro Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ed è definitivamente eliminata dal reality show. In studio litigherà di nuovo con Franceska sulla quale aveva insinuato facesse la escort: “Sei indifendibile, le tue battute non erano ironiche, non sei empatica, non ce la farai” e la ragazza: “Ero io che ti avevo preso sotto la mia ala protettiva, non scendo a compromessi”. Pupo ne approfitta per mandare un messaggio trasversale alla Pepe sottolineando la carriera della Catania, appartenente alla famiglia Izzo. Subito dopo, Signorini apre un televoto flash per stabilire i 5 immuni e salta fuori una percentuale schiacciante a favore di un solo concorrente: Tommaso Zorzi è il preferito del pubblico con il 40% dei voti. Briciole per gli altri: Ruta 9%, Pierpaolo, Massimiliano e Andrea 7%, Adua 5%, Stefania 5%, Guenda 4%, Enock, Francesco, Patrizia ed Elisabetta 3%, Matilde e Dayane 2%. Se solo sapessero, vedremmo la processione dei peana da qui alla fine del Grande Fratello. Al termine di una catena tra i vip, restano fuori Massimiliano Morra e Guenda Goria che devono andare nel tugurio, ma trascinano con sé Elisabetta Gregoraci e Adua Del Vesco.

Le nomination sono prevedibili. Sette voti per Guenda Goria che reagisce al predicozzo di Matilde Brandi: “Mi nomini perché non mi sono alzata al balletto contro Franceska? Non mi amalgamo al vostro pensiero! Non piaccio al gruppo? Me ne farò una ragione”; due voti per Stefania Orlando (dalla coppia telenovela) e due per la Brandi, uno da Guenda e uno da Tommaso Zorzi, abilissimo giocatore: “Prima l’ho salvata solo perché pensavo che potevamo rimanere insieme da una parte o dall’altra, le do tempo fino a venerdì per risolvere i nostri problemi altrimenti è guerra aperta”. Ha tempo fino a venerdì per risolvere i problemi con me altrimenti sarà guerra”. In pratica l’influencer salvando Matilde, che a sua volta ha dato il via a salvare il suo grupetto, ha smascherato l’esistenza del clan e la sua logica. Battitori liberi: De Blanck che fa il nome di Dayane, Stefania che nomina Enock e Ruta che dà il voto a Oppini.

Il bacio saffico

Quando pensavamo di averla sfangata, Signorini piazza il bacio sulle labbra tra Dayane e Adua. Pupo butta le basi per un nuovo capitolo: “Dopo tutta questa confusione, magari scopriamo che Adua è gay” (qualcuno lo ha già sostenuto, nda) e Antonella Elia: “Farebbe en plein”.

