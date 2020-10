Elisabetta Gregoraci al posto della Marcuzzi. Il retroscena boom al GfVip

Giada Oricchio 10 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci al posto di Alessia Marcuzzi a Temptation Island? Il plot twist arriva direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5. La bella conduttrice calabrese e Pierpaolo Petrelli, friendzonato senza pietà (l'ex signora Briatore ha ammesso di avere un uomo il cui nome inizia per E e l'aspetta a Monte Carlo, nda), stavano prendendo il sole in giardino e hanno cominciato a scherzare sulle scenate di gelosia delle coppie di Temptation Island, il programma prodotto da Maria De Filippi.

La Gregoraci ha rivelato: "Lo sai che io stavo per condurlo l'anno scorso? Poi scelsero Alessia Marcuzzi" e Petrelli: "Davvero?" e Elisabetta: "Sì, sì, eravamo in lizza lei e io, poi presero lei. Non lo farei mai, ma lo condurrei certo".

