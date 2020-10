GfVip, Franceska Pepe crea il panico: insulti e frecciate, anche Pupo sbotta

Giada Oricchio 12 ottobre 2020 a

a

a

E’ bastata una frase di Franceska Pepe per infiammare la nona puntata del GFVip: grida e insulti con gli ex coinquilini. E Pupo esagera: “Sei un pessimo esempio. Cosa hai fatto in bagno con Sgarbi? Vai a fare i giri con gli uomini, vai”. Nel corso della diretta, Franceska ha salutato Andrea Zelletta così: “Ciao comodino!” e l’ex tronista, top di gamma degli arredi di Cinecittà, ha sbraitato come un pescivendolo: “Sei una grande maleducata, some ti permetti?? A me comodino??? Sei malvagia e inutile, io una persona come te nemmeno la guardo, la schifo, stai zitta, sfigata, mi sa che i tuoi genitori te ne hanno date poche. Rispettami, sfigata! Porta rispetto, sfigataaaa. Tu stai fuori che io sto dentro fino alla fine”. Illuso. E la Pepe che ha fatto? Ha riso compiaciuta. Alfonso Signorini ha osservato: “Lo sapevo che succedeva un putiferio, è il potere misterioso di questa ragazza. Ha una naturale indole provocatoria”.

Ma Pupo è partito con un’invettiva: “Lei non è un bell’esempio per chi vuole fare questo lavoro, bisogna dirlo! Mi risulta fastidiosa. Non ha fatto niente nella vita né professionalmente, né a livello amatoriale per essere qui. Noi dobbiamo dire che per avere successo bisogna studiare, imparare e darsi da fare. Io sono una voce contraria. No all’apologia di Franceska, non ci sto”, ma Signorini ha ribattuto: “Non sto facendo apologia, io ho detto che fa discutere e tu infatti ne stai discutendo. Anche io ne sono stato vittima alla seconda puntata, ma al tempo stesso ne sono affascinato. Stai esprimendo la tua opinione, non sei una voce contraria. Anzi se devo proprio dirla tutta, mi sembra che avere una che dice le cose in faccia sia una novità in una tv fatta di politicamente corretto”. Dopo una clip sul veleno della Pepe verso i vip, parte il catfight tra Dayane e Franceska con quest’ultima che avverte la brasiliana di star attenta alle parole se non vuole una querela, a seguire è botta e risposta con Myriam Catania: “Per me è un mostro, ha una cattiveria gratuita che per me è insopportabile, ce l’ho a morte con lei” e Franceska ci è andata giù pesante: “Alza meno il gomito che hai un figlio che ti guarda, ti strusci su tutti gli uomini della casa con la scusa dei massaggi. Io che sono libera non le faccio queste cose”. Sorsi di arsenico “Pepe” anche per Pierpaolo Petrelli, troppo povero secondo Franceska per poter ambire a Elisabetta Gregoraci (puntualmente difesa dal conduttore) e per Matilde Brandi che tanta l’affondo: “Reciti un copione”. La modella saluta affettuosamente solo Tommaso Zorzi che ricambia, ma le dà un consiglio: “Non rimanere prigioniera del tuo personaggio, fa vedere anche il bello di te”.

Pupo è nero ed esagera: “Franceska ha un auricolare nell’orecchio, qualcuno le dice cosa fare. Accusa Myriam quando lei è stata un’ora in bagno con Sgarbi. Cosa ci hai fatto? Vai a fare i giri con gli uomini, vai”, ma Signorini pone il veto su Sgarbi e nulla dice sulla brutta uscita del suo opinionista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.