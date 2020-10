Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ora spunta la verità

09 ottobre 2020 a

Stavolta Elisa Isoardi vuota il sacco. Ecco la verità sul rapporto con Raimondo Todaro. La svela in un'intervista a "Gente": "Sono single e serena - ha detto a "Gente" - Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa".

Isoardi pazza di gioia per Todaro: come si diverte con il maestro

E poi inevitabile il riferimento al suo compagno di ballo Raimondo Todaro. "E' un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi c'è limpida complicità e vogliamo l'uno il bene dell'altro".

