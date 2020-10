Baci e lacrime, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritrovano. Emozioni forti a Ballando con le stelle

04 ottobre 2020 a

Emozioni, un bacio e lacrime a Ballando con le Stelle. Nella terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci colpisce l'intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, di nuovo insieme dopo il ricovero in ospedale al Gemelli di Roma per un'appendicite fulminante del maestro. I due si sono esibiti in un valzer trascinante e sensuale, al termine del quale Raimondo ha baciato la partner e si è commosso davanti ai giudici di Ballando.

"Adesso sto molto bene e sono pronto a ricominciare", ha detto. Sui social intanto è scoppiata la standing ovation virtuale per l'esibizione, con Elisa Isoardi che ha stupito per talento e determinazione e molti la vedono come la vera protagonista del programma. E quello con Todaro non solo un feeling artistico.

