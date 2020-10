Raimondo Todaro inizia presto le prove di Ballando. Che succede con Elisa Isoardi

Francesco Fredella 05 ottobre 2020 a

Da oggi Raimondo Todaro torna in pista. Dalle prime indiscrezioni sembra che abbia già raggiunto il Foro italico di Roma dove ci sono gli studi di Ballando con le stelle e la sala prove. “E’ arrivato prestissimo”, ci dice una fonte che chiede l’anonimato. Il suo stop, nelle scorse settimane, è stato causato da un’intervento urgente di appendicite. Il ballerino, in coppia con Elisa Isoardi, ha mollato tutto per il periodo di convalescenza.

Baci e lacrime, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritrovano. Emozioni forti a Ballando con le stelle

“Tornerei subito”, aveva detto appena uscito dalla sala operatoria. In pochi giorni si è rimesso in piedi anche per amore della danza. Sabato sera ha ballato un valzer ed è scoppiato in lacrime: un pianto liberatorio, come lo hanno definito molti amici di Raimondo. Lei, Elisa Isoardi, al centro di un presunto flirt con Todaro, ha preferito esibirsi da sola durante lo stop del ballerino. Al ritorno c’è stata grande emozione, ma gli addetti ai lavori sono pronti a mettere la mano sul fuoco. “C’è feeling, attrazione. Insomma, chiamatela come volete: qualcosa accadrà”, racconta una delle persone che frequenta gli studi. E anche la Bruzzone, qualche giorno fa, l’aveva ribadito: “Alta carica erotica nell’edizione di quest’anno”. Dovete solo avere un po’ di pazienza. Potrebbe accadere di tutto.

