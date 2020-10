Mussolini-Lucarelli, ancora stracci a Ballando. Vaiasse e mascherine, si vola altissimo

04 ottobre 2020 a

Quando a Ballando con le stelle termina l'esibizione di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts l'attenzione di tutti non è ai voti dei giudici ma all'inevitabile scontro con Selvaggia Lucarelli. E così è successo ieri sera, sabato 3 ottorbe, nello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci dove le due sono tornate a pungersi seppur senza raggiungere i toni altissimi della scorsa settimana.

"Vuoi fare la popolana e la vaiassa, dovresti concentrati sul ballo", ha detto velenosa Selvaggia Lucarelli con l'ex eurodeputata che ha replicato: "Io sono fiera di essere popolana e vaiassa".

Mentre Selvaggia parlava la Mussolini ha indossato una mascherina con il segnale del divieto, come a dire che non avrebbe replicato alle parole della giudice. La giornalista non manca l'occasione di estendere il giudizio sull'esibizione al di fuori del ballo: "Io vedo tanta energia utilizzata male. La tua esibizione di stasera è come te nella vita. Il tuo comportamento da popolana e da vaiassa non facilita". La stilettata fa rompere la promessa del silenzio della concorrente che si sfila la mascherina e ribatte rivendicando l'orgoglio popolano. A spezzare una lancia per lei è Alberto Matano: "Vedo che i giudici sono prevenuti nei suoi confronti. Se si chiamasse Alessandra Rossi probabilmente non andrebbe così".

