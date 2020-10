Michele Cucuzza nei panni di Achille Lauro, l'imitazione super-trash dalla d'Urso spacca i social

04 ottobre 2020 a

Michele Cucuzza nei panni di Achille Lauro. È successo a Domenica Live, lo show domenicale di Barbara d'Urso su Canale 5. Il trucco in stile David Bowie, balletti e playback: il giornalista e volto noto della Rai si è messo alla prova nella sfida Domenica Like interpretando il rapper-cantautore romano. Un Cucuzza mai visto così tra mossette ammiccanti, occhi "ghiàcciolo" e "menefrego" vari. La singolare perfomance ha diviso gli utenti dei social che non credono ai loro occhi.

C'è chi apprezza lo stile ironico tendente al trash dell'imitazione ispirata all'esibizione di Lauro a Sanremo, ma anche tante critiche. "Mo pretendo l'esibizione di Achille Lauro nei panni di Michele Cucuzza mentre manda i servizi del Tg1... "; "Ma vi ricordate quando Michele Cucuzza era un rispettabile giornalista di punta di Rai 1?"; "Perché come al solito commentate in base al logo di rete? Se Amadeus lo faceva su Rai1 era divertente, se lo fa Cucuzza dalla D'Urso è un disonore", alcuni dei commenti che si leggono sul web. Il destino di Achille Lauro di suscitare sentimenti contrastanti ha contagiato anche il suo imitatore Vip.

