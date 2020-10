Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip volano stracci con l'ex Briatore: vomito tutto

Giada Oricchio 03 ottobre 2020 a

Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 5: “Signori si nasce!”. E l’ex marito chiama gli avvocati. Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci lavano i panni sporchi nella “riservata” casa del GFVip. La conduttrice di “Battiti Live” aveva rivelato di essere stata lasciata sola il giorno del funerale della mamma e Signorini è costretto a una precisazione: “Abbiamo ricevuto una richiesta dagli avvocati di Flavio in cui si precisa che non ti ha lasciato sola nel giorno del funerale e nemmeno nei giorni successivi”. La Gregoraci non ci sta e insiste: “Mi dispiace che abbia scritto perché sa che è vero e che è stato motivo di litigio subito e nei tempi successivi, poi ha anche capito, ma sono momenti che ricordo benissimo, se ne andò alle 4 con l’aereo privato e ti posso dire anche con chi è andato a cena in Sardegna quella sera”.

La showgirl calabrese ribadisce: “Sapevo di non sposare un uomo non normale, passami il termine, ma non immaginavo di sentirmi sola tante volte anche quando avevo bisogno. E’ un uomo straordinario, l’ho amato tanto e gli voglio ancora molto bene”. Questo però prima di leggere la durissima intervista di Briatore a “Il Fatto Quotidiano” (“se vuole essere autonoma rinunci al mantenimento, ha abbastanza per vivere da non dover accettare tutto, casa a Londra e Monte Carlo, vacanze per due mesi, quali sacrifici?”).

La reazione della Gregoraci è stizzita: “Io vomito tutto e vediamo se fa ancora il fenomeno, mi sono anche trattenuta per anni” e poi, senza ribattere davvero nel merito, snocciola i punti: “Un’intervista al Fatto? Non me lo aspettavo. Allora: quando l’ho sposato, aveva già tutto: le case, l’aereo, ecc. e le case le ho perse con il divorzio. Mi spettano 15 giorni all’anno in vacanza con mio figlio e avendo una casa in Sardegna mi fa piacere stare in quel nido. Dopo la separazione uscirono notizie, non da me, che gli avevo preso tante cose e non è assolutamente vero. L’autonomia? Ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, lui cercava di impedirmelo e si arrabbiava se accettavo dei lavori, ma io l’ho fatto lo stesso. Mi dispiace quest’intervista, io in tutti questi anni non ho mai aperto bocca perché credo che certe cose devono restare tra noi. Io non mi vergogno ad andare a tagliare i nastri alle sagre o stare qua dentro con questi ragazzi stupendi, ho spiegato a Nathan che è lavoro e voglio farlo bene fino in fondo”. I coinquilini applaudono l’eleganza della risposta tranne la favolosa Contessa de Blanck: “Flavio Briatore è un grande str**zo! Si vede che gli rode qualcosa”. Elisabetta, rientrata dal confessionale, è livida di rabbia: “Basta dopo 3 anni. Basta! Sono dispiaciuta di leggere certe affermazioni. Dici di proteggere il figlio ma così non lo fai, non lo proteggi. Signori si nasce, non si diventa”. Signorini chiosa ricordando a Flavio Briatore che ha diritto di replica laddove lo ritenesse opportuno.

