Enigma Franceska Pepe: scenate e polpette, la mina vagante del GfVip

Franceska Pepe: ci fa o ci è? Il dubbio attanaglia tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La modella è un enigma: con un flemma invidiabile provoca e risponde male a tutti: “Io sono italiana e cucino nel pulito”, ma è convinta di essere la vittima: “Non vi rivolgete mai con educazione”. Matilde Brandi, Stefania Orlando, Denis Dosio, Elisabetta Gregoraci e Enock si contraddistinguono per garbo ed educazione, eppure hanno avuto tutti un alterco con la 28enne. Il sospetto che sia una strategia è forte anche se lei sottolinea: “Non sono mai stata in televisione”. E allora come mai è tra i vip del GF? I battibecchi con Tommaso Zorzi sono all’ordine del giorno (“Litighi con me per visibilità” e quello: “Con tutto il rispetto, se la voglio, sto vicino alla Gregoraci”), mentre ieri ha litigato con altri tre coinquilini.

La pelatura delle carote è diventata il pomo della discordia con Dayane Mello: “Ho solo detto che non si deve buttare cibo, le carote non si possono spellare così tanto. Basta fatti i ca**i tuoi, mi stai rompendo, non mi parlare più. È una che pensa che sa fare tutto. Non accetta un consiglio. Non sa quello che dice. È nato prima l'uovo o la gallina? Smettila di far finta di non capire” e la Pepe: “Io la buccia non la mangio, mi piace la parte morbida. Vi rendete conto come vi state comportando? Io sono italiana e lavoro nel pulito”, salvo scusa puerile: “Intendevo dire che cucino italiano” e la Orlando: “No, hai proprio detto che sei italiana e cucini nel pulito come se Dayane brasiliana fosse sporca”.

La discussione è ripresa poco dopo: “Volevo fare una cosa carina per voi, state calmi, rilassatevi. Hanno litigato e ora si sentono scaricati. Non è che tutto deve essere trash per spettacolo, io non sono fatta così. So io com’è questa ricetta” e all’osservazione che si trattava di semplici polpette al sugo, la Pepe ha risposto serafica: “No, è una ricetta che ho inventato io durante la quarantena”. Sguardi trasecolati e grasse risate. A tavola la discussione è ripresa e Parizia de Blanck le ha spiegato che soffre di manie di persecuzione e che deve farsi curare per non vivere male. La Contessa si è messa di buzzo buono a spiegarle dove sbagliava e perché doveva smussare gli angoli del suo carattere (“così vivi male, pensi che tutti ce l’abbiano con te, ma non è vero”).

Anche Dayane Mello ha voluto far pace nonostante sia venuto fuori che Franceska, appena saputo del GFVip, l’aveva inondata di messaggi su Instagram a cui la brasiliana non aveva mai risposto. Sembrava tutto finito quando è scoppiato il caso delle uova. In genere, i gieffini lasciano da parte un paio di uova per la colazione di Denis Dosio, ieri notte però si è scoperto che mancavano e Dayane ha domandato alla Pepe se avesse visto le uova. Tanto è bastato per far arrabbiare di nuovo Franceska, affetta dalla sindrome dell’accerchiamento. Francesco Oppini le ha domandato: “Ci fai o ci sei?”. Mistero. Zorzi ha osservato: “Ti offendi su tutto. Non ti ha chiesto le uova con somma grazia, ma quando uno ti fa i complimenti per le polpette te ne freghi”. La Pepe ha replicato: “Uno deve chiedere le cose con cortesia: scusa per caso hai visto le uova? Voi mi avete chiesto quante uova avessi usato” e Zorzi: “E’ offensivo?”, “Sì” ha ribattuto la finta Miss Europa. E l’influencer: “Eh la Madonna! Ma dai, te lo ha detto in modo normale. Non c’è bisogno della somma riverenza”.

Stefania Orlando ha perso la pazienza: “La prossima volta, uno ti chiede: amo’, scusa ti posso mandare a fan**lo? Dai, ci sta prendendo in giro, basta. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Hai solo 28 anni? Ma se c’è gente che è quasi nonna alla tua età, no, no basta”. Anche Denis Dosio si è irritato: “Lo fa apposta”. Franceska spacca pure Twitter: per alcuni leverebbe la pazienza a un santo appiccicato al muro, per altri i concorrenti le stanno addosso e non gliene fanno passare una.

