Ares gate, sorpresa al GfVip. Gabriel Garko prepara la bomba?

Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5. È questo il colpo di Alfonso Signorini per la quarta puntata del reality show, in onda stasera su Canale 5. L'attore parlerà dell'Ares gate? O si limiterà a esprimere solidarietà all'ex fidanzata Adua Del Vesco? Per ora Garko ha annunciato la sua presenza via Instagram con un post ambiguo e sibillino: "Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire... Sono sicuro che molta gente giudicherà... Sono sicuro che tante persone non capiranno... E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura... Ma l'unica cosa che posso promettervi è che da me avrete solo la verità".

Tra i tanti like dei vip anche quello dell'amico attore Gabriele Rossi, ex volto delle fiction dell'Ares Film, la società di Alberto Tarallo che, secondo Dagospia, ha diffidato Mediaset e annunciato querele. Dunque, sembra che Alfonso Signorini voglia tornare su una vicenda oscura e inquietante, ma non è chiaro in che modo e in che misura. Anche alla luce di quanto accaduto in queste ore: Mediaset ha cancellato dal sito ufficiale i minuti delle puntate di Mattino 5 e Pomeriggio 5 in cui si parlava del presunto scandalo. Chi invece continua a lanciare accuse pesanti dal suo account Instagram è Lorenzo Crespi.

