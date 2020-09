Patrizia de Blanck, sospetto clamoroso sui voti del GfVip. E la regia stacca

Giada Oricchio 24 settembre 2020 a

Patrizia de Blanck fa infuriare il Grande Fratello: "Controllano i voti". La Contessa stava ipotizzando con Fulvio Abbate il primo eliminato: "Secondo me esce o Franceska o Massimiliano. Te non credo" e Abbate: "Eh non so, dipende da cosa vedono a casa". La de Blanck però ha bisbigliato: "Sì ma secondo me un po' li controllano" e Abbate: "In che senso?", "Vedono i personaggi che funzionano e capito... con la cosa del Grande Fratello...li aggiustano... capito come?" ha risposto la Contessa incassando un eloquente: "Ahh, beh, sì certo".

Ares gate e Adua, la conferma di Signorini: "Sta venendo fuori di tutto, sarà un caso clamoroso"

La regia ha staccato così velocemente che è andata a nero per qualche secondo per poi riproporre le immagini della camera dove Franceska stava litigando ancora per le uova.

