L'Ares gate scoppia al Grande Fratello e Dago fa parlare Nancy Brilli, Eva Grimaldi e Giuliana De Sio

Al Grande Fratello Vip è scoppiato l’Ares gate. Dagospia svela il nome di Lucifero e intervista Nancy Brilli, Giuliana De Sio e Eva Grimaldi sulle continue rivelazioni inquietanti dell'ex coppia Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all'interno della Casa di Cinecittà. I due attori non vogliono fare nomi, ma Barbara D’Urso promette: “Vi dirò la verità nuda e cruda”.

Al Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno rivelato di essere stati succubi di un’agenzia simile a una setta: gli assistiti vivevano insieme in una villa “dove intorno non c’era nulla” (sarebbe una casa a due piani a Zagarolo), erano allontanati dai propri affetti, non potevano socializzare, accettavano il cambio del nome e dell’età e li tenevano in uno stato di sudditanza psicologica così forte che molti di loro hanno pensato al suicidio. Oggi Adua ha parlato di “istigazione al suicidio” in riferimento alla morte di Teodosio Losito, sceneggiatore e compagno di Alberto Tarallo, proprietario di un’agenzia e dell’Ares produzioni cinematografiche, fallita un anno fa, a cui si devono fiction quali “L’Onore e il Rispetto” e “Il Bello delle donne”. E in serata, dopo un confessionale, ha detto a Massimiliano: “Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria. Capisci? Io ho paura, lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone. Sono stata un sacco là dentro. Io ho detto che certe cose non le posso dire, è gravissimo, ma gli ho detto che non avevamo libertà, che eravamo in una gabbia d’oro. Io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Però non voglio fare nomi l’ho detto”. Più timoroso Morra: “E’ il nostro passato, sappiamo cosa abbiamo subito, ma non dobbiamo andare oltre… capito?”.

Dagospia affronta l’ “Ares gate” e aggiunge pezzi al puzzle. Sul sito si legge: “La Del Vesco ha raccontato della sua anoressia, di manovre psicologiche, voci false sul suo conto, amori ostacolati, età finte, rolex rubati e molto altro (situazioni scabrose, nda). Un racconto confermato in buona parte dall'ex fidanzato Morra. Così, per dover di cronaca, non si registrano al momento commenti da Alberto Tarallo che l'attrice nella casa definisce indirettamente Lucifero. Nessuna denuncia, a quanto ci risulta”. Dunque, Dagospia dà un volto e un nome a Lucifero. Giuseppe Candela, il giornalista di Dagospia, ha contattato alcune attrici e c’è un filo conduttore: hanno smesso di lavorare da un giorno all’altro. Eva Grimaldi ha dichiarato: "No comment” e sulla scomparsa di Teodosio Losito: “Non voglio parlarne ore, sto molto male”.

Nancy Brilli è cauta: “Non so cosa è accaduto al Grande Fratello. Il mondo Ares? Non ho assolutamente rapporti con Alberto Tarallo. Sono stata eliminata da un giorno all'altro dalle produzioni, con loro ho realizzato solo successi. Improvvisamente ho capito che stava cambiando qualcosa, non abbiamo più lavorato insieme. Non era gente cui con avessi particolarmente passione a lavorare. La gestione non era chiara”.

La Brilli nega di aver subito pressioni psicologiche o di essersi trovata in situazioni imbarazzanti nella villa di Zagarolo, mentre ammette che le era stato chiesto di inscenare un finto flirt con un attore, ma si è rifiutata. Anche Giuliana De Sio non ha seguito il Grande Fratello Vip ma su Tarallo e Losito è loquace: "Io non ho più lavorato con loro. Diciamo che è stata una scelta reciproca, eravamo corpi molto estranei (…). Al funerale di Losito non ci sono stata perché ero in tournée altrimenti ci sarei andata. Con lui avevo un buon rapporto. (…). Nella loro villa ci sono stata due volte per parlare di lavoro, avevo una relazione professionale diversa, molti personaggi sono stati inventati da Alberto. Se l’ambiente era adatto? Ho visto e pensato ma quello che ho pensato lo tengo per me. Era un mondo fatto di un linguaggio preciso che a me non appartene (…). Il giorno che potrò parlarne potrei scriverne un libro”.

Quel giorno sembra arrivato. E non ci sarebbero solo loro. Tarallo ha lanciato tanti volti caduti nel dimenticatoio all’improvviso o danneggiati. Cosima Coppola è sparita, Gabriel Garko si è fidanzato con tutte le attrici dell’agenzia, Manuela Arcuri è stata estromessa tanto da dichiarare: “Ho fatto numerose fiction di successo, ma sembra che se lo siano dimenticati”, Tinì Cansino, l’opinionista muta di “UominieDonne”, ex assistita di Tarallo, ha rivelato in un'intervista di non essere più riuscita a lavorare finché non è arrivata Maria De Filippi. Alfonso Signorini lo ha chiamato “sistema collaudato”, mentre Barbara D’Urso ha avuto il coraggio di prendere posizione: “Usciranno tanti altri nomi. Una persona molto, molto, molto famosa mi ha raccontato le stesse cose. Vi prometto che vi dirò la verità nuda e cruda”. Cosa c’è sotto il vestito luccicante dello spettacolo?

