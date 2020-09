Ares gate e Adua, la conferma di Signorini: "Sta venendo fuori di tutto, sarà un caso clamoroso"

Il mistero dell'agenzia vip e dei metodi che sarebbero stati "poco ortodossi"

Giada Oricchio 23 settembre 2020 a

Alfonso Signorini, conduttore del GFVip 5, interviene sull'inquietante caso sollevato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: "Stiamo scoprendo un sistema. Sarà un caso mediatico clamoroso".

Il direttore del settimanale "Chi" ha rilasciato dichiarazioni che fanno presagire un imminente terremoto nel mondo dello spettacolo. In diretta web con il format "Casa Chi" ha commentato le rivelazioni dei due gieffini vip: "Ci sono delle cose che non si sanno. Stanotte hanno avuto un confronto molto veritiero, molto diretto, stanno praticamente scoprendo un sistema, un sistema collaudato, che porterà a deli sviluppi clamorosi. Io di più per adesso non mi sento di dire, però certamente da quello che ho sentito ieri sera si preannuncia un nuovo caso mediatico veramente importante e, lasciatemi dire, per tanti aspetti inquietante".

Dunque, Signorini parla di "sistema rodato" e anche se non lo ha detto esplicitamente pare di capire che ne fosse al corrente. In questo modo avvalora anche le parole di Pamela Perricciolo, coinvolta nello scandalo Pratigate e oggi pronta a dire la sua: "Nell'ambiente si sapeva di quest'agenzia. Vedremo se salterà fuori la verità".

