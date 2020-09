Adua Del Vesco, il caso s'ingrossa: a Mattino Cinque parla pure Lory Del Santo: anche una mia attrice...

Giada Oricchio 23 settembre 2020 a

A Mattino Cinque, il programma quotidiano di Canale 5, novità sull’agenzia che si comporterebbe come una setta, di cui hanno parlato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip 5. Lory Del Santo rivela: “Una mia attrice è entrata in questa agenzia ed è sparita”, Maurizio Sorge: “Vallettopoli non era niente in confronto”. E spunta la società di produzione Ares.

Federica Panicucci parla del GFVip a “Mattino Cinque” e tocca anche la confessione choc di Adua De Vesco e Massimiliano Morra su un’agenzia dello spettacolo simile a una setta. La conduttrice ha chiesto un parere a Lory Del Santo, suo ospite e regista di The Lady, la fiction web cult per il trash che ha avuto tra le sue protagoniste Franceskaconlacappaperchécosìsonounica. La Del Santo ha dichiarato: “Io avrei da dire una cosa sull’argomento. Quando stavo ancora preparando The Lady, la mia migliore attrice, che poi non l’ha più fatto, l’ho mandata a Roma a fare un provino per fare le stesse fiction che hanno fatto loro (Adua e Massimiliano, nda). Hanno cambiato il nome a questa ragazza, mi hanno mandato il contratto, lei è andata a Roma 4 volte e ha firmato il contratto, dopodiché è scomparsa. Mi ha telefonato e mi ha detto ‘io mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese. Ha cambiato il numero e da lì l’hanno incorporata in questa situazione e non l’ho mai più rivista”. Dunque, Lory Del Santo ha avallato la tesi delle intimidazioni e dell’isolamento sociale confessati dai due gieffini.

In collegamento, il fotografo Maurizio Sorge, ha rincarato la dose: “Partiamo dal presupposto che da quest’agenzia è nata la storia tra Adua e Gabriel Garko e già questo mi faceva pensare. Sinceramente da quello che sta venendo fuori, Vallettopoli è soltanto un aperitivo di quello che ci aspetta sperando che qualcuno abbia il coraggio di scavare fino in fondo. Abbiamo sentito cosa hanno detto Massimiliano e Adua, erano preoccupati perfino di parlare e ci aspettiamo cose molto eclatanti. Possiamo pensare che qualcosa di brutto è successo. Loro hanno parlato solo di cose brutte”.

Federica Panicucci ha preso le distanze: “Aspettiamo e non insinuiamo niente, ti prendi la responsabilità di quello che dici”. Diverse fiction, andate in onda su Mediaset, come “L’Onore e il Rispetto”, “Pupetta” e “Furore”, erano prodotte dalla Ares Film, società di cui faceva parte Teodosio Losito, lo sceneggiatore che si è tolto la vita l’8 gennaio 2019. I social fanno notare che tra le attrici “scomparse” dalla tv c’è anche Cosima Coppola e hanno ribattezzato la vicenda "Ares Gate", società fallita all'inizio del 2019.

