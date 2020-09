"Stai a Sky solo per le tette", Diletta Leotta non scorda i traumi del passato

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

Diletta Leotta, 29 anni, ha avuto due storie importanti: una con il manager Matteo Mammì e l'altra con Daniele Scardina King Toretto, oggi ballerino a "Ballando con le Stelle". Alla rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini, la bella siciliana ha dichiarato: "Non rinnego niente, tra noi c'è stato un amore profondo. Nel mio libro lo chiamo il mio amore perché stavamo ancora insieme quando ho iniziato a scriverlo e in quel momento erano i miei sentimenti. Non era giusto toglierlo. Ora sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, anche stare sola sul divano senza rendere conto a nessuno". La Leotta confessa anche un brutto episodio lavorativo: "A Sky non è stata facile all'inizio. Una collega mi disse che mi avevano preso solo per le tette". E proprio oggi, la giornalista sportiva Paola Ferrari, a "Storie Italiane" su RaiUno, ha sottolineato: "Nel calcio, un'immagine forzatamente propensa a piacere agli uomini, come quella di Diletta Leotta, può dare fastidio. Ha riportato in auge nel mondo del giornalismo sportivo un'immagine di donna stereotipata che credevamo di aver cancellato. Vuole dare l'immagine di una Barbie? Cavoli suoi!".

