Ballando con le stelle, Daniele Scardina in imbarazzo: come reagisce su Diletta Leotta

A "Ballando con le Stelle", il dancing show di RaiUno condotto da Milly Carlucci ogni sabato su RaiUno, tra Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina fa capolino Diletta Leotta. Gelo in studio e sul volto di Scardina, alias King Toretto, quando Fabio Canino al termine dell’esibizione di salsa gli ha domandato: “Non sei più fidanzato con la Leotta?”. Il pugile si è rifugiato in un silenzioso imbarazzo, mentre intorno si alzava un brusio che ha costretto Canino a correggere il tiro: “No perché devo sistemare Anastasia, sono anni che ce l’ho intorno” e la ballerina con grande autoironia: “Sappiamo benissimo che le mie storie a Ballando non sono mai finite bene quindi evitiamo, basta così”.

Canino ha rincarato la dose: “Dai proviamoci, lui mi sembra un bravo ragazzo”. Ma quando Scardina (sembra un bravissimo ragazzo) pensava che lo scoglio “pettegolezzo Leotta” fosse superato, anche Selvaggia Lucarelli ha piazzato una battuta: “Quanto siete noiosi e buoni stasera. Intanto solidarietà. Intanto solidarietà perché veniamo tutti da una quarantena… lui ha fatto due mesi chiusi in casa con la Leotta quindi cerchiamo di essere solidali perché ha sofferto più degli altri…” e King Toretto: “Non proprio”. Chiosa della Lucarelli: “Lo sappiamo, lo sappiamo”. Infine Mariotto: "A me della LIotta non importa niente! Vorrei sapere cosa pensa la nonna della LIotta della lingua di fuori". Per il ballo, Scardina ha totalizzato 33 punti.

