Paola Ferrari non molla Diletta Leotta: una Barbie, bordata clamorosa in tv

Una cannonata. Senza precedenti. Che fa rumore. Una giornalista (di lungo corso) contro la nuova leva: Paola Ferrari contro Diletta Leotta. Adesso la storica giornalista Rai, che per antonomasia è la signora del calcio in televisione, parla senza freni. E senza peli sulla lingua. Ospite di Eleonora Daniele, a Storie italiane, spara a zero contro la Leotta: “Vuole dare l’immagine da Barbie... cavoli suoi. Lei con il suo grande successo ha riportato in auge nel giornalismo della donna che si occupa di calcio ha riportato l’immagine da Barbie che pensavamo di aver cancellato. Un’immagine così forzatamente propensa piacere agli uomini può dare fastidio”.

La signora del calcio, poi, rincara la dose: “L’immagine del calcio per me sono le ragazze della nostra nazionale femminile. Chi è brava è insostituibile. La ragazza formosa, con le curve, può essere invece sostituita in cinque minuti”. La Ferrari, alla fine, si schiera dalla parte delle donne (come ha sempre fatto in questi anni). “Combatterò sempre per la libertà di noi donne”, conclude nell’intervista.

