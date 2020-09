Fulvio Abbate scatenato. Così al GfVip massacra Zorzi e la Gregoraci

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

Fulvio Abbate, in nomination al Grande Fratello Vip, si scaglia contro Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi: “Una sembra la principessa, ma quale talento ha? E l’altro è cattivo, tracotante e e supponente”. E ne ha anche per Signorini: “Ha esagerato”.

Lo scrittore Fulvio Abbate, entrato venerdì nella casa di Cinecittà, è già al televoto, lui dice di averla presa benissimo, ma in realtà tira dardi avvelenati: “Sono contento della nomination – dice a Maria Teresa Ruta, Myriam Catania, e Stefania Orlando -. Mi sento estraneo a questo gioco e la nomination è un punto di forza perché è chiara la mia estraneità a questo luogo. Poi mi sono infastidito per un modo d’essere che mi fa orrore, che mi fa schifo. Non voglio star vicino a certe facce. Elisabetta non ha voluto capire, mentre non mi è piaciuto il comportamento di Tommaso con Franceska. Dilagherà che nemmeno ve ne renderete conto, mi sta sul ca**o, sta evidenziando dei comportamenti che non mi piacciono. Crea delle dinamiche da cui voglio tenermi distante. Ci sono tante cose che non mi piacciono, ma lui ha un primato con la sua invadenza che non sopporto. Tutte le altre cose brutte sono più limpide di quelle che fa lui. Il suo tipo di profilo culturale lo trovo insopportabile, insostenibile. Protervia milanese. Quello che si sta delineando non mi piace proprio. Quella poverina stasera cercava di ribattere e ho trovato ingiusto che Signorini non la facesse parlare. Stanno esaltando il comportamento di un personaggio negativo”.

Stessa identica osservazione dei social: Zorzi ha parlato a ruota libera, la Pepe ha fatto una fine ingloriosa sotto i colpi del rimprovero e dello sputtanamento di Signorini (quando era in Confessionale l’ha sbugiardata rivelando che non ha vinto Miss Europa 2016 come ha raccontato). Abbate era una furia e nella notte ha continuato il massacro dei coinquilini: “Mi è dispiaciuto che Elisabetta se la sia presa, si è comportata come fosse lesa maestà. Fa la principessa, non parla con nessuno, io non le ho visto fare niente. Adesso mi metto lì e la guardo. Vediamo cosa sa fare, vediamo qual è il suo talento. Come può essere immune?”. Anche Myriam era stupita dell’immunità, ma ha ammesso: “Me l’aspettavo diversa, lei ha un sorriso coinvolgente e mi è piaciuto il post affettuoso che ha fatto sul GF prima di entrare”. Il Marchese però non ha ceduto di un millimetro: “E’ stata presentata come Cleopatra, dimostra il talento! Squilli di tromba e poi cosa fa? Niente. Ora voglio vedere cosa fa”. Dal canto suo la Gregoraci, in puntata, aveva rispedito le accuse al mittente: “Cosa vuoi che faccia? Non sono abbastanza luminosa? Devo sentire il peso della responsabilità di cosa? Io mi sono integrata subito, non capisco cosa vuoi” e la de Blanck con ironia: “Si deve abituare, solo io non ne ho bisogno perché me ne fotto! Non è luminosa? E dalle una lampadina”. Abbate è stato molto critico anche con Tommaso Zorzi: “Influencer di che? La protervia, la tracotanza e la supponenza di Zorzi su cosa è fondata? Che basi ha per comportarsi così? Lui dilagherà, è un mediocre e ve ne accorgerete. E’ l’emblema della mediocrità glamour. Io in questo contesto non ci voglio stare. E poi la lite con Franceska? Ha queste smanie di protagonismo”.

