GfVip 5, chi va in nomination. Signorini striglia Franceska ma con Fausto Leali... Oppini nuovo idolo

Giada Oricchio 22 settembre 2020 a

a

a

Massimiliano Morra, Matilde Brandi, Franceska Pepe e Fulvio Abbate sono i quattro nominati della terza puntata del GFVip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini. La domanda del televoto è “Chi vuoi salvare?”, il meno preferito sarà eliminato. La diretta di lunedì è stata segnata dalla squalifica di Fausto Leali per aver appellato Enock Barwuah con la N word e da una sfuriata del conduttore contro Franceska Pepe. Francesco Oppini nuovo idolo del web.

Bomba della Cipriani contro il GfVip: una concorrente mi ha soffiato il lavoro

L’espulsione di Fausto Leali - Alfonso Signorini apre la diretta con la bufera su Fausto Leali per aver detto “Ne*ro è la razza e nero la pelle” a Enock Barwuah: “La N word ha assunto una connotazione dispregiativa e razzista che richiede un provvedimento per non far passare un messaggio sbagliato. La parola non si può più pronunciare, è simbolo di sofferenza, Apartheid e discriminazione. La squalifica umanamente non ci sta, in sostanza sì”. A Leali è concessa l’attenuante dell’età, 76 anni a ottobre, e di una sottocultura da baretto (cit. Abbate), di frasi pronunciate con leggerezza e senza consapevolezza. Da Signorini a Fulvio Abbate, passando per Mario Balotelli, gli danno tutti dell’ignorante (Leali incassa passivamente). Dunque: non razzista, ma ignorante. Che poi è la stessa cosa. Per Fausto Leali vale la regola d’oro di ogni grande artista: mai partecipare a un reality. Un minimondo talmente feroce da offuscare anni di onorata carriera. E pensare che il cantautore, una volta in studio, ha ammesso: “Parenti e amici mi avevano avvertito in tutti i modi di stare zitto”. Enock, invece, non ha infierito: “Anche se non mi ha chiesto scusa per una parola che mi fa soffrire, lo perdono” e il buon Signorini: “Il perdono è peggio di un cazzotto”. Peccato però che lui, più tardi, non abbia perdonato le intemperanze di Franceska Pepe.

Super Mario entra nella Casa, difende il fratello Enock e umilia Dayane

La fiction del mistero - Adua Del Vesco fa taglia e cuci su Massimiliano Morra, ex fidanzato, descrivendolo come un narcisista, egocentrico e iper geloso. Lui si innervosisce: “Non puoi farmi passare in tv per quello che non sono”, lei ribatte: “Non stuzzicare il cane che dorme. Ringrazia il cielo che non parlo” e scatta il Morra-gate. Signorini e i coinquilini vogliono sapere a tutti i costi che cosa è successo di così grave. Adua piange e insinua di essere stata vittima di violenza psicologica e di non aver ricevuto il suo appoggio quando stava morendo per anoressia, Morra replica di aver sbagliato, ma che anche lei si è comportata male. E’ pane per i denti di Signorini che indaga sul motivo di tanto rancore per una buona mezz’ora salvo dire: “Il racconto deve venire naturale, non forzerò mai la mano. E’ il mio stile”. Alla fine Adua e Massimiliano si abbracciano e durante la notte fanno rivelazioni clamorose su un’agenzia che li soggiogava come una setta.

Le amicizie - I social rimpiangono la conduzione di Ilary Blasi perché trattava i vip alla pari dei nip: nessuna preferenza e un garbato fastidio per le lacrime a favore di lucina rossa. Alfonso Signorini, invece, è amico di tutti (quando non lo è, si vede, nda), è andato a casa di tutti e conosce tutti i loro “segreti”: se ne fa vanto, ma -non ce ne voglia - non è il miglior biglietto da visita per un conduttore chiamato all’imparzialità. Ieri sera, Signorini ha ricordato Sandra Mondaini svelando che, dopo la morte di Raimondo, passava i pomeriggi al telefono facendo finta di parlare con il marito: “Ovviamente lui non c’era dall’altra parte del telefono”. Un aneddoto evitabile.

Una mamma per amica - La Contessa de Blanck, in versione Stranamore, sta cercando di piazzare la figlia Giada con Pierpaolo Petrelli o con Enock Barwuah. Il siparietto è propedeutico all’ospitata di Mario Balotelli, occhi a cuoricino per il fratello Enock, occhi di tigre per Dayane Mello. L’opinionista Antonella Elia, al corrente di quanto l’ex Dayane stia sui maroni a Balotelli, mette a disagio la modella: “Nella casa c’è una donna il cui cuore palpita per te. Mario, cosa le vuoi dire?” e il calciatore: “Sono qui per mio fratello. Non sono un tipo da gossip o da storie passate, la saluto”. Quanto è bella la solidarietà femminile!

Tears and rain - Guenda Goria, dopo 3 giorni pagati al GF, piange per il padre Amedeo incapace di fare il genitore, ma in grado di farla sentire indesiderata, Maria Teresa Ruta le ruba la scena assumendosi le colpe e la figlia le stacca la faccia: “Ma te che c’entri?!”. Amedeo Goria è dietro il plexiglas: “Il nostro è un grande amore con tante iccole rimostranze. Forse sono stato inadeguato come padre, poi ho cercato di rimontare". Guenda, che di professione fa l’attrice, stringe gli occhioni: “Dimmiche sei orgoglioso di me” e quello per tutta risposta: “Ci sono tanti ospiti, faccio il giornalista, conosco i tempi della televisione. Ciao”.

N.B. Alle 23.28 sono tutti distrutti: Adua è abbandonata sul divano, Massimiliano Morra è fermo a “egocentrico, narcisista”, Elisabetta Gregoraci rimpiange il Billionaire, la Contessa de Blanck non riesce a pronunciare mezza parolaccia ed Enock pensa alle scorribande con Mario Balotelli.

Immunità con lite - Denis Dosio, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sono i tre immuni. A Fulvio Abbate i conti non tornano e picchia sulla Gregoraci: “Finora è una larva, sembrava dovesse entrare Cleopatra e invece è invisibile, sottotraccia. Non sei luminosa” e la de Blanck: “Si devono ambientare, solo io non mi ambiento perché me ne fotto”. Elisabetta la prende malissimo, non è stupida, il concetto è chiaro anche se Abbate maliziosamente lo diluisce: la ex signora Briatore è stata annunciata come la diva del GFVip 5 e invece sembra la figurante dell’ultima fila “senza talento” (ipse dixit).

Fausto Leali fuori dal GF Vip, sul caso Enock sentenza insindacabile

“Non fo**ere la pu**ana sbagliata” - Franceskaconlacappa e Tommaso Zorzi litigano da venerdì sera: lui la punge credendo che abbia il cervello di una gallina, lei che sa che è un provocatore e prende male ogni sua domanda, ma in realtà cavalca l’onda e lo provoca a sua volta. La modella 28enne, infatti, non è la versione casareccia della svampita Marylin Monroe: ha appellato al femminile Zorzi perché gay (“era ironia”), ha mentito sul rapporto con Vittorio Sgarbi (“Mai stati insieme, ci siamo visti per 7 ore”) e ha detto una bugia anche sul titolo di Miss Europa 2016, non lo ha mai vinto (“eddai che vuoi che sia, Alfonso”). Quindi ha un po’ la coda di paglia. La discussione con Zorzi si infiamma, l’influencer la soverchia con la voce, intorno il brusio è forte, la Pepe prova a prendere la parola una, due, tre volte, piazza qualche risposta fin quando Alfonso Signorini la zittisce con una sfuriata storica, tipo quella che fece a Giulia De Lellis: “Ooohh sei una gran maleducata. Pepe sei una grande maleducata! Impara a parlare quando ti viene data la parola. Non hai altro da aggiungere, taci! Questa è casa mia! La buona educazione prima di tutto!”. E Zorzi ghigna in sottofondo: “Franceska, non fo**ere la pu**ana sbagliata”. I due pesi e due misure di Signorini non sono piaciuti a Twitter: “Urla con Franceska, ma a Fausto dice ‘va beh sei una persona buona, non volevi offendere le persone di colore. Colpisce sempre i deboli”. Anche Fulvio Abbate lo ha trovato esagerato.

Nomination con eroe - Nelle nomination segrete, Stefania Orlando, Denis, Elisabetta nominano Franceska, Myriam va su Stefania, Fulvio Abbate manda al televoto Maria Teresa e Guenda, ma viene votato da Franceska e Francesco Oppini che, dopo la gif virale della sua espressione, si conferma idolo social: “Non nomino Franceska perché mi divertono i litigi con Zorzi”. Ecco, questo è il trash da GF! Nelle votazioni palesi: Andrea, Tommaso, Pierpaolo, Dayane e Adua nominano Massimiliano che manda al televoto Matilde. La Brandi sceglie Patrizia che ricambia definendola “una casalinga disperata”, Enock nomina Adua. Finiscono al televoto Matilde Brandi (errore di strategia), Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Franceska Pepe.

GF al bacio - Elisabetta Gregoraci è protagonista di un bacio con Myriam e di un altro a stampo con Pierpaolo Petrelli (per il budget settimanale) che manda in tilt il web. La Catania scherza: “Eh la Gregoraci spinge.

La pesca fortunata - Ai vip viene assegnata una busta sigillata che contiene un biglietto immunità per venerdì. Chi avrà pescato il salvacondotto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.